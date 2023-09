NASA's Juno fangt in prachtich byld fan Jupiter en fulkanyske moanne Io

NASA's Juno-romteskip, dat al mear as sân jier om Jupiter rûn, makke koartlyn in boeiend byld fan 'e gasgigant neist syn fulkaanmoanne, Io. De ôfbylding waard makke tidens Juno's 53e tichtby Jupiter op 31 july.

It byld, ferwurke troch boargerwittenskipper Alain Mirón Velázquez mei de rûge gegevens fan JunoCam, toant de kontrast, kleur en skerpte fan 'e twa himellichems. Juno wie likernôch 51,770 kilometer fan Io ôf en 395,000 kilometer boppe de wolkentoppen fan Jupiter op it momint dat it byld makke waard. Dit markearret de tichtste moeting tusken Juno en Io oant no ta, mei tichterby fleanen pland foar letter dit jier en yn 2024.

Io, as de binnenste fan Jupiter syn grutte moannen, ûnderfynt ûnbidige gravitaasjekrêften fan Jupiter en syn sustermoannen Europa en Ganymede. Dit gravitasjonele tug liedt ta konstante stretching en squeezing fan 'e moanne, wat bydraacht oan syn hege fulkanyske aktiviteit. Io wurdt beskôge as de meast fulkanysk aktive lichem yn it hiele sinnestelsel, hosting hûnderten fulkanen en marren fan gesmolten silikaat lava op syn oerflak.

Yn 'e takomst tichtby fleanfjilden fan Io sille wittenskippers fan it Southwest Research Institute (SwRI) de Hubble- en James Webb-teleskopen brûke om tagelyk de Joviaanske moanne fan in ôfstân te observearjen. Dizze observaasjes sille weardefolle ynsjoch leverje yn 'e fulkanyske prosessen fan Io en helpe ús begryp fan dit yntrigearjende himellichem te ferdjipjen.

Boarne: NASA

Definysjes:

– Juno-romteskip: It romteskip lansearre troch NASA yn 2011 mei de missy fan it bestudearjen fan Jupiter syn komposysje, swiertekrêftfjild, magnetysk fjild en polêre magnetosfear.

– Io: Ien fan Jupiter syn grutste moannen bekend om syn yntinse fulkanyske aktiviteit en unike geologyske eigenskippen.

- Jupiter: De grutste planeet yn ús sinnestelsel, bekend om syn kleurrike stoarmen, ynklusyf syn byldbepalende Grutte Reade Spot.

- Boargerwittenskipper: In yndividu dy't meidocht oan wittenskiplik ûndersyk en gegevensanalyze, faaks gebrûk fan iepenbier beskikbere gegevens of bydrage oan ûndersyksprojekten as in net-profesjonele wittenskipper.