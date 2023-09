Astronomy Photographer of the Year Winners Showcase the Wonders of the Universe

De winners fan de jierlikse Astronomy Photographer of the Year-kompetysje, hosted troch it Royal Observatory Greenwich, binne bekend makke. De seleksje fan foto's fan dit jier biedt in adembenemende blik op 'e grutte en skientme fan ús universum. Fan brûzjende nevels oant prachtich útsicht op himellichems, dizze bylden fange de ynspirearjende aspekten fan romte.

Ien fan 'e opmerklike bylden dy't de kategory Jong wûn, is de Running Chicken Nebula, ek wol bekend as IC2944. Bursting mei kleuren en spikkelde mei stjerren, dizze foto boeit sjoggers mei syn libbendige werjefte.

In oar hichtepunt is de Rosette Nebula (NGC 2337), in tige priizge ôfbylding makke troch in teleskoop yn Changzhou City, Sina. Dizze nebula, sawat 5,000 ljochtjier fuort, oerspant in yndrukwekkende 130 ljochtjier yn diameter.

De Moanne nimt ek it fuotljocht yn ferskate winnende bylden. Ien tige priizge foto fangt de transit fan 'e moanne yn' e nachtlike himel, en lit syn feroarjende kleuren sjen fan in djip roast read nei in ljochte wytich-giel. In oare ôfbylding lit Mars sjen fan efter de moanne, wêrtroch in opfallend kontrast ûntstiet tusken de reade planeet en de satellyt fan 'e ierde.

De Pleiades, ek wol bekend as de Seven Sisters, skynt libbendich op in runner-up foto. Dizze promininte kluster fan heldere, blauwe stjerren yn it stjerrebyld Taurus is te sjen mei it bleate each fan 'e ierde.

De konkurrinsje rjochtet him net allinnich op himelske objekten. It omfettet ek kategoryen lykas Skyscapes en People & Space. In winnende ôfbylding yn 'e kategory Skyscapes fange grutte sprites dy't berikke nei de mei snie bedekte Himalaya-bergen. Sprites binne spektakulêre elektryske ûntladings dy't heech boppe tongerwolken foarkomme.

De winners yn 'e kategory Planeten, kometen en asteroïden litte prachtige werjeften fan Venus en Jupiter sjen. De winnende ôfbylding yn 'e kategory Our Sun hat in massive sinneflakker op it oerflak fan' e sinne, wylst de twadde ôfbylding de sinne ôfbyldet omkeard op poalkoördinaten, wêrtroch in unike fjoerige uterlik ûntstiet.

Yn 'e kategory Our Moon fangt it winnende byld de lêste folle moanne fan 2022, mei syn moannekorona feroarsake troch de diffraksje fan moanneljocht yn' e sfear fan 'e ierde. De twadde ôfbylding lit de Plato-krater sjen, in foaroansteand skaaimerk op it oerflak fan 'e moanne.

Dizze winnende foto's biede in blik yn 'e grutheid en yngewikkeldheid fan ús universum. Se herinnerje ús oan 'e grutheid dy't ús omgiet en ynspirearje eangst en wûnder oer de mystearjes fan' e romte.

boarnen:

- Royal Observatory Greenwich