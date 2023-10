De James Webb-teleskoop ûntdekt ferrassende jetstreamen op Jupiter

By

De James Webb-teleskoop hat wittenskippers nochris fernuvere mei syn lêste ûntdekking - skitterjende bylden fan Jupiter, mei ongelooflijk snelle jetstreamen dy't oer de evener fan 'e gasgigant rinne. Ynklokken mei snelheden dy't 320 mph (515 kph) oertreffe en oer in ôfstân fan mear dan 3,000 myl (4,800 kilometer), biede dizze jetstreamen weardefolle ynsjoch yn 'e dynamyske prosessen dy't foarkomme op Jupiter.

Lead skriuwer fan 'e stúdzje, Ricardo Hueso, utere fernuvering oer de adembenemende snelheid fan dizze jetstreamen. Jierren fan monitoring fan Jupiter's wolken en winen hawwe ûndersikers net taret op 'e skaal en yntinsiteit fan dizze fynsten. Dizze winen binne sa machtich dat as se op ierde foarkomme, se fluch hiele stêden kinne ferneatigje.

Publisearre yn it wurdearre tydskrift Nature Astronomy, dizze resinte ûntdekkingen jouwe oan dat de jetstreamen op Jupiter meie konkurrearje mei de krêft fan Kategory 5-orkanen op ús planeet. Dit soarget foar krúsjaal begryp fan 'e turbulente aard fan' e sfear fan Jupiter.

Ûndersikers ferwachtsje dat de kristalheldere bylden fêstlein troch de James Webb Telescope sil ferdjipjen ús begryp fan wolk formaasje en waar patroanen op Jupiter. Troch it analysearjen fan de gegevens fan spesifike tiidstempels en tiid-relatearre ynformaasje ferbûn mei de observaasjes, wittenskippers kinne krije ynsjoch yn de flugge formaasje fan dizze stoarmwolken.

Jupiter is bekend om syn mannichte fan wolken, wazen en sterke wynpatroanen. Wittenskippers foarsizze dat dizze hege snelheid winen sille ûndergean wichtige feroarings yn de kommende twa oant fjouwer jier, fierder ta te foegjen oan de kompleksiteit fan de gas reus syn sfear.

Yn it algemien, de lêste ûntdekkingen makke troch de James Webb Telescope werpe ljocht op de bûtengewoane dynamyk en krêften dy't spylje binnen de sfear fan Jupiter. Dizze nijfûne kennis bringt ús tichter by it ûntdekken fan 'e mystearjes fan dizze boeiende gasgigant.

boarnen:

- Nature Astronomy journal