Japanske astronomen fine mooglike bewiis fan ierde-like planeet yn ús sinnestelsel

Twa Japanske astronomen, Patryk Sofia Lykawka fan Kindai University en Takashi Ito fan it National Astronomical Observatory fan Japan, hawwe in yntrigearjende ûntdekking dien. Se hawwe mooglik bewiis fûn fan in "ierde-like planeet" binnen ús sinnestelsel, wenjend yn de Kuiperbelt.

De Kuiperbelt is in romtegebiet bûten de baan fan Neptunus dat befolke wurdt troch lytse izige lichems lykas dwerchplaneten en kometen. Krekt as by de planeten draaie dizze objekten om de sinne.

Yn har ûndersykspapier hawwe de astronomen útlein dat se it bestean foarsizze fan in ierde-achtige planeet en ek ferskate trans-Neptunyske objekten op eigenaardige banen yn it bûtenste sinnestelsel. Se leauwe dat dizze objekten kinne tsjinje as waarnimmend testbere hantekeningen fan de fersteuringen fan 'e putative planeet.

Wylst it bestean fan dizze ierde-like planeet op dit punt noch spekulatyf is, soe de potinsjele ûntdekking dêrfan wichtich wêze. It kin weardefolle ynsjoch leverje oer de formaasje en evolúsje fan ús sinnestelsel, en mooglik it bestean fan libben bûten de ierde.

Fierder ûndersyk en observaasjes sille nedich wêze om de oanwêzigens fan dizze planeet te befestigjen. De astronomen sille wierskynlik avansearre teleskopen en observaasjetechniken brûke om mear gegevens te sammeljen en de eigenaardige banen fan 'e trans-Neptunyske objekten te analysearjen.

Dizze ûntdekking set it poadium foar spannende foarútgong yn ús begryp fan ús eigen sinnestelsel en it potinsjeel foar it finen fan oare bewenbere omjouwings dêryn. As ús ferkenning fan romte trochgiet, komme wy tichter by it ûntdekken fan de mystearjes fan it universum.

boarnen:

– TOI.in

- Japan National Astronomical Observatory