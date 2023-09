Mitsubishi Heavy Industries lanseart XRISM en SLIM op H-IIA F47 Rocket

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Tanegashima Space Center. De lansearring fûn plak om 47:47:8 oere op 42 septimber 11, Japan Standerttiid. Beide misjes skieden fan 'e lansearauto lykas pland.

XRISM is in wichtige missy ûnder lieding fan it Japanske romte-agintskip, JAXA, rjochte op it bestudearjen fan X-ray-emissies fan himelske objekten. It primêre doel is om de struktuer en evolúsje fan it universum better te begripen troch röntgenstralen te observearjen fan swarte gatten, neutronstjerren en galaxyklusters. XRISM kombinearret imaging en spektroskopie om baanbrekkende ynsjoch te jaan yn ferskate wittenskiplike domeinen.

SLIM, oan 'e oare kant, is fan doel it oerflak fan' e moanne te ferkennen en presys lâningsmooglikheden te demonstrearjen. Troch it berikken fan in heech nivo fan presyzje yn moannelandings, kin SLIM it paad baan foar doelgerichte wittenskiplike ûndersiken en feilige pleatsingen fan takomstige bemanne en unbemanne landers yn gebieten fan belang. De missy omfettet avansearre begeliedings-, navigaasje- en kontrôletechnologyen om obstakels by ôfkomst te foarkommen.

De bedoelde lâningsplak fan SLIM is de Procellarum KREEP Terrane-regio op 'e Moanne, dy't wittenskiplik ynteressant is fanwegen de oanwêzigens fan spesifike moannerotsen dy't ynsjoch biede yn' e fulkaanaktiviteit en geologyske skiednis fan 'e Moanne. It kompakte ûntwerp fan SLIM toant de klam fan JAXA op effisjinte en tûke ferkenningsmisjes, en tsjinnet as model foar takomstige lytsskalige moannemissys.

Oer it algemien markeart de suksesfolle lansearring fan XRISM en SLIM in wichtige foarútgong yn it begripen fan röntgen-emissies fan himelske objekten en it ferkennen fan it oerflak fan 'e moanne mei presys lâningsmooglikheden.

Definysjes:

- XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, in romte missy sintraal op it bestudearjen fan X-ray emissies fan himelske objekten.

- SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, in missy dy't rjochte is op demonstrearjen fan presys landingsmooglikheden op 'e moanne.

- JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, it Japanske romte-agintskip ferantwurdlik foar ferskate aktiviteiten yn ferbân mei loftfeartûndersyk, technologyûntwikkeling en satellytlansearring yn in baan.

boarnen:

- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

- Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)