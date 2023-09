Japan lanseart raket nei moanne yn bod om op it moanneflak te lânjen

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hat mei súkses in raket lansearre nei de moanne, mei as doel it fyfde lân te wurden dat in moannelanding berikt. De H-IIA raket helle út it Tanegashima Space Center nei ferskate fertragingen troch waarsomstannichheden. Oan board fan 'e raket wiene de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) en de X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), dy't beide mei súkses skieden nei lansearring.

SLIM, de moannelander, is fan doel om mei krekte krektens te lânjen, binnen 100 meter fan har doel, ynstee fan in algemiene lâning op 'e moanne. JAXA hopet dat dizze demonstraasje doarren sil iepenje foar nije lâningsmetoaden yn takomstige moanne misjes en mooglik op oare planeten. SLIM wurdt ferwachte om de moanne begjin 2024 te berikken fanwegen syn brânstofsnelle rûte.

As suksesfol, sil Japan meidwaan oan 'e Feriene Steaten, Ruslân, Sina en Yndia as ien fan' e lannen dy't op it moanneflak binne lâne. Yndia waard koartlyn it fjirde lân om in moannelâning te berikken, spesifyk yn 'e moanne súdpoalregio.

Neist SLIM is de XRISM-missy ynsteld om observaasjes út te fieren as romteobservatoarium. Útrist mei in teleskoop, X-ray imager, en spektrometer, XRISM sil mjitte eleminten yn stjerren en galaxies en studearje romte plasma. De missy hat as doel om ungewoane details te jaan oer de foarming fan grutskalige struktueren foarme troch himellichems.

Dit is net de earste poging fan Japan ta lâning op 'e moanne. It lân lansearre earder de OMOTENASHI-missy yn gearwurking mei NASA's Artemis I-missy, mar kommunikaasje gie ferlern, wat liedt ta it skrobjen fan hersteloperaasjes. In oare partikuliere missy fan Hakuto-R slagge ek net mei súkses te lânjen.

