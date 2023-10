Nije ynsjoch yn 'e oarsprong fan gamma-ray-bursts iepenbiere troch NASA-stúdzje

Yn in resinte stúdzje útfierd troch NASA hat in team fan wittenskippers in baanbrekkende ûntdekking makke oangeande de oarsprong fan gamma-ray bursts (GRB's). Troch it observearjen fan in útsûnderlik heldere GRB, bekend as GRB 230307A, mei ferskate romte- en grûnteleskopen, wêrûnder NASA's James Webb Space Telescope, Fermi Gamma-ray Space Telescope, en Neil Gehrels Swift Observatory, hawwe ûndersikers nije ynsjoch krigen yn it opmerklike ferskynsel .

De stúdzje dûkte yn 'e neisleep fan in neutronstjerfúzje, dy't tsjinne as de boarne fan' e eksploazje ferantwurdlik foar de gamma-ray-burst. Troch de waarnimmings makke troch NASA's James Webb Space Telescope, koene wittenskippers de oanwêzigens fan it gemyske elemint tellurium yn 'e oerbliuwsels fan 'e eksploazje ûntdekke. Dizze ûntdekking jout krúsjale ynformaasje oer de gearstalling fan 'e kilonova dy't ûntstien is by de fúzje fan neutroanenstjerren.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Andrew Levan, beklamme de betsjutting fan' e bydrage fan 'e James Webb Space Telescope oan it befoarderjen fan ús begryp fan elemintfoarming yn it universum. Troch it identifisearjen fan de lokaasje fan de neutroanenstjerren belutsen by de fúzje, die út it ûndersyk bliken dat se wennen yn in spiraalgalaxy likernôch 120,000 ljochtjierren fuort fan it fúzjeplak.

Wylst kilonova-eveneminten dy't ûntsteane út neutronestjerfúzjes seldsum en útdaagjend binne om te observearjen, jouwe de befinings fan dizze stúdzje ljocht op 'e natuer en skaaimerken fan dizze eveneminten. Boppedat biedt it ûndersyk sterk bewiis om de langsteande hypoteze te stypjen dat swiere eleminten bûten izer wurde makke troch neutronestjerfúzjes.

Dizze gearwurking mei meardere teleskopen sawol yn romte as op 'e grûn koe wittenskippers in skat oan ynformaasje sammelje oer GRB 230307A. De befinings fan 'e stúdzje markearje de transformative rol fan teleskopen lykas de James Webb Space Telescope en takomstige ynstruminten, lykas de Nancy Grace Roman Space Telescope, by it ferbetterjen fan ús begryp fan it universum, benammen troch it mooglik meitsjen fan de stúdzje fan seldsume eveneminten lykas kilonovae en de eleminten dy't se produsearje.

FAQs

F: Wat is in gamma-ray burst?



A: In gamma-ray-burst is in ekstreem enerzjike eksploazje dy't in yntinse burst fan gamma-ray-strieling frijlit.

F: Wat is in kilonova?



A: In kilonova is de eksplosive neisleep fan in neutronestjerfúzje, karakterisearre troch de produksje fan swiere eleminten.

F: Hoe hat NASA's James Webb Space Telescope bydroegen oan 'e stúdzje?



A: NASA's James Webb Space Telescope spile in krúsjale rol by it opspoaren fan 'e oanwêzigens fan tellurium, in elemint, yn' e oerbliuwsels fan 'e neutronstjerfúzje-eksploazje, en levere ynsjoch yn' e gearstalling fan 'e kilonova.

F: Hokker bewiis hat de stúdzje levere foar it meitsjen fan swiere eleminten bûten izer?



A: De stúdzje joech sterke bewiis dat neutronstjerfúzjes potinsjele boarnen binne foar it meitsjen fan swiere eleminten bûten izer.

F: Hoe fier fuort wie de spiraalgalaxy wêr't de neutronstjerren dy't belutsen wiene by de fúzje wennen?



A: De neutroanenstjerren wiene sawat 120,000 ljochtjierren fuort fan 'e fúzjeplak yn in spiraalgalaxy.

boarnen:

NASA - www.nasa.gov