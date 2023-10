NASA's James Webb Space Telescope ûntbleatet nije jetstream op Jupiter's evener

De James Webb Space Telescope (JWST) hat net allinich prachtige bylden fan ús universum levere, mar hat ús ek nije ynsjoch jûn yn ús eigen sinnestelsel. Neist it fêstlizzen fan adembenemende bylden fan ús planetêre buorlju, hat de JWST koartlyn in jetstream mei hege snelheid ûntdutsen op Jupiter, in planeet dy't wy tochten goed te kennen.

De ôfbyldings fan 'e JWST ferline jier lieten in jetstream sjen op Jupiter dy't mear as 3,000 miles breed is en reizget mei in snelheid fan sawat 320 mph. Dizze nijfûne ûntdekking ferraste ûndersikers, en markeart it feit dat d'r noch in protte te learen is oer de wolken en winen fan Jupiter.

De oanwêzigens fan dizze jetstream, dy't boppe de evener fan Jupiter sit, kin weardefolle ynformaasje jaan oer de turbulente sfear fan 'e planeet. Troch de ôfbyldings te analysearjen en de funksjes fan 'e rappe rotaasje fan 'e planeet te folgjen, hoopje wittenskippers in dúdliker begryp te krijen fan 'e komplekse waarpatroanen fan dizze gasgigant.

De observaasjes fan 'e JWST fan' e sfear fan Jupiter sille wurde fergelike mei gegevens fan 'e Hubble Space Telescope om in wiidweidiger begryp te krijen fan' e waarsystemen fan 'e planeet. Dizze fergeliking sil wittenskippers helpe om te bepalen hoe't wynsnelheden feroarje mei hichte en wynskearders generearje, dy't gradiënten binne fan wynsnelheid oer koarte ôfstannen.

Troch it bestudearjen fan de jetstream en oare stoarmen yn 'e regio, leauwe ûndersikers dat se in basisline kinne meitsje foar takomstige waarnimmings en mooglik foarsizze hoe't de jetstream de kommende jierren sil ferskille.

Dizze ûntdekking markearret de krêft fan 'e JWST om net allinich fiere dielen fan ús universum te ferkennen, mar ek om nije wûnders yn ús eigen kosmyske buert te ûntdekken.

boarnen:

- NASA's James Webb Space Telescope detektearret 1e bewiis fan koalstof op Jupiter's Icy Moon Europa troch NASA / JPL-Caltech - publisearre op Space.com op 22 oktober 2022

- NASA's James Webb Space Telescope ûntbleatet hege snelheid jetstream yn 'e ekwatoriale sône fan Jupiter troch ESA/STScI - publisearre op SciTechDaily op 21 oktober 2022