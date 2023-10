Jupiter ûntdekke: James Webb-teleskoop ûntbleatet betoverende bylden fan 'e gasgigant

NASA's James Webb Space Telescope bliuwt wittenskippers fernuverje mei har ûntdekkingen, dizze kear biedt boeiende bylden fan Jupiter's sfear. Mei it brûken fan syn bûtengewoane fyzje hat de Webb-teleskoop noch nea earder sjoen funksjes ûntbleate dy't de wittenskiplike mienskip hawwe ferrast.

Ien baanbrekkende ûntdekking makke troch it James Webb-teleskoop is it fêstlizzen fan bylden dy't in hege snelheid jetstream ôfbyldzje dy't mear as 4800 kilometer breed is by de evener fan Jupiter. Dizze bylden biede wittenskippers nije ynsjoch yn it klimaat en de dynamyk fan de gasgigant. Ricardo Hueso fan 'e Universiteit fan Baskelân yn Bilbao, Spanje, spruts syn ferrassing út, en stelde: "Wat wy altyd sjoen hawwe as wazige wazig yn 'e sfear fan Jupiter, ferskine no as skerpe funksjes dy't wy kinne folgje tegearre mei de rappe rotaasje fan 'e planeet."

Mei syn NIRCam-ynstruminten makke de Webb-teleskoop alle 10 oeren bylden fan Jupiter oer in hiele Jupiter-dei yn july 2022. Dizze bylden, makke yn fjouwer ferskillende filters dy't lytse feroaringen yn funksjes op ferskate hichten opspoare kinne, lieten ûndersikers de sfear fan Jupiter studearje yn grutter detail. Fierders tikke de teleskoop yn 'e hegere lagen fan 'e sfear, dy't 25-50 kilometer boppe de wolkentoppen fan 'e planeet leine. De snelheid fan de waarnommen jetstream waard mjitten op likernôch 515 kilometer yn 'e oere, flugger as in Kategory 5-orkaan op ierde.

De James Webb Space Telescope, de grutste en machtichste romteteleskoop dy't ea boud is, makket diel út fan 'e Great Observatories fan NASA. It haaddoel dêrfan is om ljocht te fangen en te fokusjen, wêrtroch wittenskippers fierder werom yn 'e tiid kinne peer as ea earder. Pleatst op it L2 Lagrange-punt, 1.5 miljoen kilometer fuort fan 'e ierde, biedt de Webb-teleskoop in unyk útsjochpunt foar it bestudearjen fan himelske objekten en ferskynsels.

Dizze boeiende bylden fan Jupiter, sammele troch de James Webb-teleskoop, kombinearre mei it fermogen fan 'e teleskoop om te sjen yn ynfraread ljocht en syn gearwurking mei de Hubble-romteteleskoop, hawwe wittenskippers tastien om de jetstream fan Jupiter foar it earst te ûntdekken en te folgjen. Dizze ûntdekkingen biede in djipper begryp fan 'e atmosfearyske dynamyk fan 'e gasgigant en drage by oan ús bredere kennis fan it universum.

boarnen:

