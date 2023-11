Nije ynsjoch: ûntbleate de spektakulêre stjerformaasje yn it hert fan ús Melkwei Galaxy

In bûtengewoane regio fan stjerfoarming, omhuld troch ticht stof, is ûntdutsen op mar 300 ljochtjierren fuort fan it supermassive swarte gat dat yn 'e kearn fan ús Melkwegstelsel leit. Mei tank oan de baanbrekkende mooglikheden fan 'e James Webb Space Telescope (JWST) is dit boeiende panorama yn al syn prachtige gloarje fêstlein.

Dizze stjerfoarmjende regio, neamd "Sagittarius C", ferblinkt mei in skitterende werjefte fan 500,000 glinsterjende stjerren tsjin in eftergrûn fan etheryske blauwe luminescence. It kroanjuwiel fan dit himelske wûnder is in gearstalling fan poppestjerren, bekend as protostars, nestele yn in kompakte kluster, sichtber nei lofts fan it byld. Dêrûnder leit in opkommende stjer dy't al in massa 30 kear grutter hat as ús sinne, wat suggerearret op syn drege lot as in supernova oer in pear miljoen jier.

Stjerren wurde berne yn klusters fan kâlde, dichte molekulêre wetterstof dy't beswykje oan 'e swiertekrêft, dy't op harsels ynstoart. Dizze klusters binne omsletten mei ynterstellêr stof, wat helpt om temperatueren tichtby it absolute nul te hâlden. Yn guon gebieten is it stof sa djip fersluiere dat sels de state-of-the-art ynfraread fyzje fan 'e JWST wrakselet om har opaqueness te penetrearjen. Dochs lizze binnen dizze kosmyske wolken begjinnende stjerren yn 'e iere stadia fan formaasje, lykas it protocluster dat yn dit byld te sjen is, wêr't har wyn it omslutende stof ferdriuwe, en har briljant bestean iepenbiere.

Dit betoverende JWST-ôfbylding fan Sagittarius C, ûndersocht troch in ynternasjonaal team dat stjerfoarming ûndersiket binnen it Galactic Center, wurdt laat troch Samuel Crowe, in undergraduate studint fan 'e Universiteit fan Virginia. Crowe beklammet de útsûnderlike resolúsje en gefoelichheid fan 'e JWST's kolossale spegel fan 6.5 meter, de grutste romteteleskoop dy't ea lansearre is, dy't de ûntdekking fan in protte nijfûne funksjes mooglik makke hat.

Ien opfallende iepenbiering is de oanwêzigens fan útstreamen dy't fuortkomme út 'e protostars, útstrielje fan fjoerige luminescence tsjin' e eftergrûn fan 'e skaadlike molekulêre wetterstofwolk. Boppe dizze sombere wolk lizze foargrûnstjerren, wylst lâns de ûnderste râne ferljochte dielen fan ionisearre wetterstof skitterend glimkje ûnder de ynfloed fan ultrafiolet ljocht fan oare jeugdige, massive stjerren. Hoewol eardere stúdzjes dizze ionisearre wetterstof hienen ûntdutsen, hat de grutte skaal fan dizze regio, dy't 25 ljochtjierren oerspant lykas fêstlein troch de JWST, de wittenskiplike mienskip fernuvere. Crowe is fan doel om djipper yn dizze yntrigearjende fynst te dûken en de enigmatyske "needles" te ûndersiikjen dy't troch it ionisearre gas stekke yn skynber willekeurige oriïntaasjes.

It Galactic Center leit sawat 26,000 ljochtjierren fan ús ôf, en is in boeiend doel foar astronomen dy't de JWST brûke fanwegen syn opmerklike konsintraasje fan stjerfoarming. It Galaktysk Sintrum dielt wat oerienkomsten mei stjerrestelsels foarme koart nei de Oerknal dy't waarden ûntdutsen troch de JWST, en ferskine helderder dan ferwachte. Ien ferklearring foar dit ferskynsel is dat se mear massive stjerren koesterje as âldere stjerrestelsels.

Yntinsyf bestudearjen fan it Galactic Center stelt astronomen yn steat om de hearskjende teoryen fan stjerfoarming ûnder de swierste omstannichheden te besjen. Se binne fan doel om te begripen oft massive stjerren wierskynliker wurde berne yn 'e stjergeboortegebieten fan' e galaktyske kearn of yn 'e râne fan' e spiraalwapens fan 'e Milky Way. Typysk leverje stjerfoarmjende nevels in heger oanpart fan 'e minst massive stjerren, bekend as M-dwergen, mei't it bertepersintaazje ôfnimt as de stjermassa tanimme. Dêrtroch bestiet mar in hantsjefol fan 'e meast massive stjerren, hûnderten kearen de massa fan ús sinne, binnen de Molkwei.

Dit patroan, bekend as de Stellar Initial Mass Function (IMF), fernuveret astronomen dy't har bestjoersmeganismen noch net folslein begripe. Sjoen de yntinsive stjerfoarming dy't yn it Galactic Center waarnommen is, is der lykwols in mooglikheid dat it IMF fersteurd wurde kin, wat de formaasje fan in oerfloed fan massive stjerren begunstigt. Mocht dit wier wêze, dan kin it ek jilde foar de ierste stjerrestelsels. In hegere IMF koe de útsûnderlike helderheid fan dizze stjerrestelsels ferklearje, om't de meast massive stjerren it helderste ljocht útstrielje.

"It Galactic Center is in fol, tumultuous plak," sei Rubén Fedriani fan it Instituto Astrofísica de Andalucía yn Spanje. "D'r binne turbulente, magnetisearre gaswolken dy't stjerren foarmje, dy't dan ynfloed hawwe op it omlizzende gas mei har útstreamende wyn, jets en strieling. Webb hat ús in ton oan gegevens levere oer dizze ekstreme omjouwing, en wy begjinne der gewoan yn te graven.

FAQs:

F: Wat is de James Webb Space Telescope?

A: De James Webb Space Telescope (JWST) is de grutste romteteleskoop ea lansearre. It is ferneamd om syn superieure resolúsje en gefoelichheid, wêrtroch astronomen boeiende bylden kinne fange en weardefolle gegevens sammelje.

F: Hoe wurde stjerren foarme?

A: Stjerren foarmje binnen kloften fan kâlde, dichte molekulêre wetterstof dy't ynstoart ûnder de swiertekrêft. Dizze klompen binne ryk oan ynterstellêr stof, wat helpt by it regeljen fan temperatueren tidens it proses fan stjerfoarming.

F: Wat is it Galactic Center?

A: It Galactic Center ferwiist nei de yntinsive, brûzjende regio yn 'e kearn fan ús Melkwei galaxy. It is in gebiet fan ûnbidige stjerfoarming en tsjinnet as proefgrûn foar ús begryp fan stellare berte en evolúsje.

F: Wat is de funksje fan 'e stellare initial massa (IMF)?

A: De stjerlike begjinmassafunksje (IMF) is in patroan dat de ferdieling fan stjermassen beskriuwt op it momint fan har formaasje. It lit de relative frekwinsje fan stjerren mei ferskate massa's sjen en jout ynsjoch yn 'e meganismen dy't stjerfoarming regelje.

F: Hoe fier is it Galactic Center fan de ierde?

A: It Galactic Center leit sawat 26,000 ljochtjierren fuort fan 'e ierde.