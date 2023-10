De James Webb Space Telescope (JWST), eksploitearre troch NASA, hat in baanbrekkende ûntdekking makke yn 'e sfear fan Jupiter. Mei syn Near-Infrared Camera (NIRCam) makke de JWST bylden dy't in earder ûnbekend ferskynsel iepenbiere: in hege snelheid jetstream dy't útwreidet oer 3,000 kilometer yn 'e breedte boppe de primêre wolklagen by de evener fan Jupiter. Dizze fynst jout weardefolle ynsjoch yn 'e dynamyk fan' e turbulente sfear fan Jupiter en toant de opmerklike mooglikheden fan 'e Webb-teleskoop by it bestudearjen fan sokke atmosfearyske eigenskippen.

De observaasjes fan 'e JWST fan Jupiter waarden makke as ûnderdiel fan it programma Early Release Science, mei in fokus op it fêstlizzen fan ôfbyldings mei yntervallen fan 10 oeren, lykweardich oan ien Jupiter-dei. Troch ûnderskate filters te brûken koe de teleskoop fariaasjes identifisearje yn lytse atmosfearyske eigenskippen op ferskate hichten binnen de sfear fan Jupiter.

Oars as eardere misjes dy't yn it foarste plak legere en djippere lagen fan Jupiter's sfear ûndersochten, stiet de JWST út troch djipper te dûken yn it tichtby ynfraread spektrum. Dit makket it mooglik om de hegere lagen fan 'e sfear fan Jupiter te bestudearjen, sawat 15-30 milen boppe de wolkbedekking fan' e planeet. Yn dizze near-ynfraread bylden litte de wazen op it boppeste nivo dy't typysk ferskine as ûndúdlike wazige no finere details sjen, benammen om 'e ekwatoriale regio.

De nij identifisearre jetstream op Jupiter racet mei in opmerklike snelheid fan likernôch 320 kilometer per oere, twa kear de oanhâldende wynsnelheid fan in Kategory 5-orkaan op ierde. Lizzend sawat 25 milen boppe de wolklagen fan Jupiter, binnen de legere stratosfear, presintearret dizze hege snelheid jetstream in fassinearjend ûnderwerp fan stúdzje.

Om de fariaasje yn wynsnelheid mei hichte en de oanwêzigens fan wynskearders better te begripen, fergelike it ûndersyksteam de wynpatroanen waarnommen troch de JWST op hegere hichten mei dy ûntdutsen troch de Hubble Space Telescope by djippere lagen fan Jupiter's sfear. Dizze fergeliking koe se de ûntwikkeling fan stoarmen kontrolearje en ynsjoch krije yn 'e trijediminsjonale struktuer fan stoarmwolken.

Troch de útsûnderlike resolúsje en brede golflingtedekking fan 'e JWST te kombinearjen mei krúsjale waarnimmings fan' e Hubble Space Telescope, koe it ûndersyksteam de lytse wolkfunksjes identifisearje en folgje dy't as yndikatoaren tsjinne foar de hege snelheid jetstream. Dizze waarnimmings levere ek weardefolle kontekst foar it begripen fan 'e ekwatoriale sfear fan Jupiter en de konvektive stoarmen dy't ûnôfhinklik fan 'e jetstream foarkomme.

Om de skaaimerken fan 'e jetstream fierder te ûndersykjen, is it ûndersyksteam fan plan om ekstra waarnimmings út te fieren mei it James Webb Space Telescope. Dit oanhâldende ûndersyk hat as doel om te ûndersykjen oft de snelheid en hichte fan 'e jetstream feroarings yn 'e rin fan 'e tiid ûndergeane.

Boarne: The James Webb Space Telescope Observes a High-Speed ​​Jet Stream op Jupiter. (NASA)