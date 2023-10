James Webb-teleskoop ûntdekt kwartsnanokristallen op in fiere eksoplaneet

De James Webb Space Telescope, in krúsjale ark foar romteferkenning troch NASA, hat in opmerklike ûntdekking dien yn 'e wolken op hege hichte fan 'e eksoplaneet WASP-17 b, dy't sawat 1300 ljochtjierren fan 'e ierde ôf leit. Foar it earst binne silika (SiO2) dieltsjes, spesifyk kwarts nanokristallen, ûntdutsen yn 'e sfear fan in eksoplaneet. Dizze trochbraak observaasje smyt ljocht op de gearstalling en skaaimerken fan fiere himellichems.

WASP-17 b is in waarme Jupiter-achtige eksoplaneet mei in massa fan likernôch sân kear de massa fan Jupiter. Syn atmosfear is benammen gearstald út wetterstof en helium, fergelykber mei Jupiter. It Mid-Infrared Instrument (MIRI) fan 'e James Webb Telescope spile in krúsjale rol by it fêstlizzen fan bylden fan 'e eksoplaneet en it fasilitearjen fan dit baanbrekkende ûndersyk. MIRI's analyse ûntbleate de oanwêzigens fan koalstofdiokside, wetterdamp, en, opmerklik, de ûnderskate absorption-hantekening fan suvere kwartskristallen.

Quartz crystal, opboud út silika, is in mienskiplike komponint fan alle rotsige himellichems yn it sinnestelsel. Dit is lykwols de earste kear dat kwarts nanokristallen binne waarnommen yn 'e atmosfear fan in eksoplaneet. De kristallen hawwe in puntige hexagonale prismastruktuer, wêrby't elk kristal 10 nanometer yn grutte mjit.

Wylst ûndersikers yn earste ynstânsje ferwachten magnesiumsilikaten te finen, ûntbleatet dizze ûntdekking de iere stadia fan silikaatkorrelfoarming op WASP-17 b. Dizze silikaatkorrels wurde ferwachte om fierder te ûntwikkeljen en mooglik gruttere silikaatkorrels te foarmjen dy't fûn wurde yn koelere eksoplaneten en brune dwergen.

Dizze opmerklike waarnimming fan it James Webb-teleskoop iepenet nije wegen foar it bestudearjen fan de gearstalling en formaasje fan planeten en himelske objekten yn ús universum. Wittenskippers ferwachtsje dat fierdere analyze fan fiere eksoplaneten weardefolle ynsjoch sil leverje yn 'e evolúsje fan planetêre systemen en ús begryp fan' e skiednis fan it universum ferdjipje sille.

