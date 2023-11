Nij ûntdutsen âlde 'Cosmic Vine' biedt oanwizings foar iere universumformaasje

In fassinearjende fynst troch astronomen mei it James Webb Space Telescope (JWST) hat in bûtengewoane keatling fan galaxies út it iere universum ûntbleate. De "Cosmic Vine" neamd, koe dizze kolossale megastruktuer djippe ynsjoch leverje yn 'e foarming fan' e grutste struktueren yn 'e kosmos. De Cosmic Vine, dy't him útstrekt oer in skriklike ôfstân fan mear as 13 miljoen ljochtjierren en likernôch 650,000 ljochtjierren breed mjit, is in yndrukwekkende entiteit, dy't de grutte fan oare waarnommen galaxyclusters út deselde perioade fier oertreft.

Lizzend binnen de Extended Groth Strip, in gebiet leit tusken de Ursa Major en Boötes konstellaasjes, waard de Cosmic Vine identifisearre tidens it ûndersyk fan JWST-observaasjes rjochte op redshift, in eigenskip dy't oanjout fan 'e ôfstân reizge troch ljocht troch it útwreidzjende universum. It ljocht útstjoerd troch elke galaxy yn 'e Cosmic Vine hat in readferskowing fan likernôch 3.44, wat suggerearret dat it tusken 11 miljard en 12 miljard jier duorre foar it útstjoerd ljocht om de lens fan 'e JWST te berikken.

It is nijsgjirrich dat de ûndersikers ûntdutsen dat de kolossale struktuer fan 'e Cosmic Vine, mei in rûsde massa fan 260 miljard sinnemassa's, noch hieltyd groeit. Twa fan har grutste stjerrestelsels hawwe lykwols in djippe transformaasje ûndergien. Dizze stjerrestelsels, doe't se ûndersocht, lieten karakteristiken fan rêst sjen, wat oanjout dat stjerfoarming signifikant ôfnommen is of folslein is ophâlden.

De oarsaak fan dizze foartiid ôfsluten fan stjerfoarming yn it iere universum bliuwt in mystearje. Ien plausibele ferklearring suggerearre troch de wittenskippers is dat galaktyske fúzjes yntinsive ôfleverings fan stjerfoarming útlokten, en it beskikbere gas hûnderten miljoenen jierren foarôfgeand oan de JWST-observaasjes útputten.

De ûntdekking fan 'e Cosmic Vine, tegearre mei syn enigmatyske funksjes, foeget ta oan' e groeiende kolleksje kolossale struktueren identifisearre tidens JWST-missys. It ûndersyk fan 'e Cosmic Vine hat it potensjeel om djippe ynsjoch te ûntsluten yn' e formaasje en natuer fan it iere universum. Wylst in protte fragen opsmiten wurde, binne fierder ûndersyk en analyse nedich om te ferdjipjen yn 'e geheimen ferburgen yn dizze âlde galaktyske ketting.

FAQ:

F: Wat is de Cosmic Vine?

A: The Cosmic Vine is in massive ketting fan galaxies út it iere universum.

F: Hoe grut is de Cosmic Vine?

A: De Cosmic Vine rint oer 13 miljoen ljochtjierren lang en is sa'n 650,000 ljochtjierren breed.

F: Wat is redshift?

A: Redshift is in mjitte fan hoe't ljocht tanimme yn golflingte as it reizget troch it útwreidzjen universum.

F: Wêrom stoppe stjerfoarming yn 'e twa grutste galaxies fan' e Cosmic Vine?

A: Ien mooglikheid is dat galaktyske fúzjes yntinsive ôfleverings fan stjerfoarming útlokten, en it beskikbere gas earder útputten.

boarnen:

- LiveScience.com