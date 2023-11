De djipten fan Mars ferkenne: de mystearjes ûntbleate tidens sinne-konjunksje

As jo ​​​​jo ôffrege hawwe wêrom't d'r de lêste tiid in stilte west hat yn it nijs oer Mars, leit it antwurd yn ús himelske dûns mei de sinne. Elke twa jier berikke Ierde en Mars in punt yn har respektive banen bekend as "Mars Solar Conjunction". Dit ferskynsel komt foar as Mars him rjochtet op 'e tsjinoerstelde kant fan' e sinne, sadat ús sicht op 'e Reade Planeet tydlik belemmert.

Tidens Mars Solar Conjunction wurdt de stream fan ynformaasje fan 'e Mars-misjes werom nei de ierde flink fertrage. Ynstee fan deistige gegevensstreamen te ûntfangen, moatte de sinjalen in ferriederlik paad navigearje, tichtby de sinne weagje. De konstante útstjit fan 'e sinne fan ionisearre gassen en dieltsjes troch de korona stelt in útdaging foar dizze sinjalen. De omjouwing tichtby de sinne ferneatiget de gegevens, beynfloedet romteskipkommando's, software-updates, en alle ynformaasje dy't weromkomt fan Mars. Om de feiligens en yntegriteit fan 'e misjes te garandearjen, ûnthâlde yngenieurs yn dizze perioade fan it ferstjoeren fan krityske kommando's, wylst it romteskip har reguliere wittenskiplike operaasjes trochgean.

Dit jier duorret de "blackout" perioade fan Mars Solar Conjunction oant 25 novimber, mei mar in koarte ûnderbrekking as Mars folslein ferburgen is troch de sinne. Te midden fan dizze stilte bliuwt NASA wach troch it ûntfangen fan sûnensupdates fan it romteskip, it beoardieljen fan har steaten fan wolwêzen. De tariedings foar dizze himelske ôfstimming begon goed yn 't foar, mei missyteams dy't sekuer to-do-listen makken foar elke Mars-romteskip yn har soarch.

Hoewol't wichtige ynstruminten oan board fan 'e misjes tydlik ynaktyf binne, bliuwe de wittenskiplike ûndersiken troch. NASA's Perseverance and Curiosity-rovers hawwe har tydlik stasjonearre, aktyf tafersjoch op feroaringen yn oerflakbetingsten en ferdjipje yn waarpatroanen. Derneist wurde stralingsmjittingen útfierd fanút har stasjonêre posysjes. De Ingenuity-helikopter kin grûn wurde, mar hy bliuwt har kleurenkamera te brûken om de yntrigearjende bewegingen fan sân yn 'e buert te studearjen. De Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter, en MAVEN romtesonde drage by troch it fêstlizzen fan oerflakbylden, it sammeljen fan atmosfearyske gegevens en it bestudearjen fan de ynteraksjes tusken de sfear fan Mars en de sinne.

Sadree't it moratorium fan twa wiken is ôfsletten, sille de orbiters it ferstjoeren fan weardefolle gegevens opnij begjinne, en yngenieurs sille it ferstjoeren fan software-upgrades en kommando's opnij ferstjoere. As de stream fan ynformaasje weromkomt, ynspektearje systeemingenieurs de gegevens sekuer op mooglike korrupsje. As it nedich is, kinne beskeadige bestannen opnij wurde ferstjoerd yn folgjende gegevensferfier. Uteinlik sille ynstruminten, ynklusyf kamera's, opnij aktivearre wurde, it heraldearjen fan 'e gewoane stream fan rauwe bylden en gegevens.

Wylst wy grif wachtsje op it ein fan Mars Solar Conjunction, wurdearje wy de ûnmeilydsume ynspanningen fan 'e missyteams en de fearkrêft fan ús romteskip, en ûntdekke kontinu de enigmatyske mystearjes dy't Mars sjocht.

Faak Stelde Fragen

1. Wat is Mars Solar Conjunction?

Mars Solar Conjunction is in himelske tastân dy't elke twa jier foarkomt as Mars oan 'e oare kant fan' e sinne fan 'e ierde is. Dizze ôfstimming fersteurt direkte kommunikaasje mei Mars en hat ynfloed op de oerdracht fan gegevens tusken Mars-missys en ierde.

2. Hoe beynfloedet Mars Solar Conjunction romteskip operaasjes?

Tidens Mars Solar Conjunction giet it romteskip in "blackout" perioade yn wêr't se har gegevens-swiere taken pauze. Yngenieurs ûnthâlde harren fan it ferstjoeren fan krúsjale kommando's, en de ynstruminten binne tydlik ynaktyf om de yntegriteit fan 'e misjes te garandearjen.

3. Wat bart der mei de gegevens sammele tidens Mars Solar Conjunction?

De gegevens sammele yn 'e blackout-perioade wurde opslein op it romteskip oant it feilich is om werom te stjoeren nei de ierde. By it werheljen fan gegevensoerdracht kontrolearje yngenieurs yngeand op beskeadige bestannen en ferstjoere se as nedich.

4. Hokker aktiviteiten dogge de Mars-missys ûnder Mars Solar Conjunction?

Yn dizze perioade geane de Mars-misjes troch mei it fieren fan wittenskiplike ûndersiken, hoewol grutte ynstruminten ynaktyf binne. Rovers kontrolearje oerflakbetingsten, bestudearje waarpatroanen en mjitte strieling. Oare romtefarders fange bylden fan it oerflak fan Mars, sammelje atmosfearyske gegevens en ûndersykje ynteraksjes mei de sinne.