Ynternasjonaal Observe the Moon Night: A Celebration of Lunar Science and Exploration

Ynternasjonaal Observe the Moon Night is in jierliks ​​​​evenemint dat minsken fan oer de hiele wrâld útnoegje om byinoar te kommen en ús neiste astronomyske buorman, de moanne, te earjen. Dit barren, normaal hâlden yn septimber of oktober yn 'e earste fearnsjier fan' e moanne, is fan doel it bewustwêzen te ferheegjen fan NASA's moannewittenskip en ferkenningsmissys, wylst yndividuen ynspirearje om mear te learen oer ús natuerlike satellyt.

Ien fan 'e ienfâldichste manieren om mei te dwaan oan International Observe the Moon Night is troch nei bûten te stappen en de moanne út 'e earste hân te observearjen. Mei't de moanne yn syn earste fearnsjier hast heal ferljochte is, kinne in protte sichtbere funksjes op it moanneflak sjoen wurde, tegearre mei it fassinearjende moetingspunt fan moannedei en moannenacht neamd de terminator.

Njonken persoanlike waarnimmings hat NASA in list gearstald fan eveneminten dy't wrâldwiid barre om moanne-entûsjasters te helpen ferbinen en meidwaan oan aktiviteiten relatearre oan de moanne. Troch te sykjen op basis fan lokaasje, kinne partikulieren eveneminten by har fine en meidwaan oan 'e fiering.

De moanne hat it minskdom altyd fassinearre, omdat it it tichtste astronomyske lichem oan 'e ierde is. It draait om ús planeet op in gemiddelde ôfstân fan 238,860 myl (382,500 kilometer) en hat 1.2% fan 'e massa fan 'e ierde. Wylst it mar ien fjirde fan 'e grutte fan' e ierde yn termen fan diameter is, is de ynfloed op ús begryp fan it universum ûnmjitber.

As jo ​​​​ynteressearre binne om de moanne te observearjen tidens International Observe the Moon Night (of elke oare nacht), beskôgje dan it brûken fan teleskopen of binokulieren om in tichterby te sjen. Boarnen lykas gidsen oer de bêste teleskopen en verrekijkers foar moanneobservaasje kinne jo helpe by it selektearjen fan de juste apparatuer.

Foar dyjingen dy't de skientme fan 'e moanne wolle fêstlizze troch fotografy, kinne hantliedingen oer hoe't jo de moanne fotografearje kinne, lykas oanbefellings foar kamera's en linzen geskikt foar astrofotografy, nuttich wêze. Wifkje net om jo prachtige moanneôfbyldings te dielen mei de lêzers fan Space.com troch se yn te tsjinjen by [e-post beskerme].

Ynternasjonaal Observe the Moon Night is in kâns foar minsken fan alle leeftiden en eftergrûnen om byinoar te kommen en de wûnders fan 'e moanne te wurdearjen. Oft jo kieze om bûtendoar, thús of online mei te dwaan, it evenemint biedt in kâns om ús begryp fan 'e moannewittenskip te ferdjipjen, wylst jo persoanlike ferbiningen meitsje mei de himelske begelieder fan' e ierde.

boarnen:

- NASA's Lunar Science and Exploration Missions

- NASA's Artemis-programma

– Getty Images/Leonardo FernndezLzaro

- Space.com's gidsen oer teleskopen, verrekijkers, astrofotografy