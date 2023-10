Ben Lamm is fan doel om útstoarne skepsels werom ta libben te bringen

Ben Lamm, mei-oprjochter fan Colossal Biosciences, hat in doel ynsteld om útstoarne soarten yn 'e kommende fiif jier wer ta libben te bringen. Lamm en syn team, yn gearwurking mei Harvard-genetikus George Church, rjochtsje har ynspanningen op it útstjerren fan skepsels lykas de wollen mammoet, de Tasmaanyske tiger en de dodo-fûgel.

It proses fan it weroplibjen fan in útstoarn bist omfettet it bewurkjen fan it DNA fan syn neiste libbene relatyf om te passen by it genoom fan it útstoarne dier. Foar de wollen mammoet betsjut dat it brûken fan it DNA fan de Aziatyske oaljefant, dêr't mammoeten nau besibbe binne. Troch doelgerichte bewurkings oan it genoom fan 'e oaljefant te meitsjen, hopet it team in embryo te meitsjen dat kin wurde brocht yn in libbene surrogaatmem, wat resulteart yn 'e berte fan it earste útstoarne bist.

It úteinlike doel is om dizze de-útstoarne bisten frij te litten yn har natuerlike habitats, by te dragen oan it restaurearjen fan ekosystemen en mooglik it ferminderjen fan klimaatferoaring. Keystone-soarten, lykas de wollen mammoet, hawwe in wichtige ynfloed op har omjouwing en har weryntroduksje kin positive effekten hawwe op har ekosystemen.

Wylst it idee om útstoarne bisten wer ta libben te bringen kontroversjeel is, leauwe in protte wittenskippers dat it grutte foardielen kin hawwe, lykas it herstellen fan ekosystemen en it ferminderjen fan klimaatferoaring. De weryntroduksje fan wolven yn it Nasjonaal Park Yellowstone soarge bygelyks foar wichtige feroaringen yn it lânskip en hie positive effekten op boaiemeroazje.

D'r binne lykwols etyske oerwagings om rekken te hâlden. Minsken hawwe histoarysk eksploitearre en jage op mammoeten, sels tûzenen jierren nei harren útstjerren. Guon beweare dat sjoen de urginsje fan 'e klimaatkrisis, sels ambisjeuze projekten mei in lege kâns op sukses kinne wurde rjochtfeardige.

boarnen:

- De Slach: "Undernimmer Ben Lamm oer it werombringen fan útstoarne bisten"

- Getty Images

Definysjes:

- De-útstoarn: It proses om in útstoarne soarte wer ta libben te bringen troch genetyske technyk en avansearre technologyen.

- Genome: De folsleine set fan genen as genetysk materiaal oanwêzich yn in sel of organisme.

- Keystone soarten: In soarte dy't in ûnevenredige ynfloed hat op syn omjouwing en spilet in krityske rol yn it behâld fan de struktuer en funksje fan in ekosysteem.

- Ekosysteem: In mienskip fan libbene organismen tegearre mei harren fysike omjouwing, ynteraksje as in systeem.

– Resurrect: Om wat dea of ​​útstoarn is werom te bringen of werom te bringen.