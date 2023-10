It International Space Station (ISS) is tichtby in wichtige mylpeal - har 25-jierrich bestean yn in baan om ús planeet. Yn 'e rin fan' e jierren hat it ISS tsjinne as in tydlik hûs foar hûnderten astronauten en hosted in ferskaat oan eksperiminten, fariearjend fan it bestudearjen fan de effekten fan gewichtleazens op libbene wêzens oant it ûndersykjen fan tsjustere matearje en de ozonlagen fan 'e ierde. De dagen fan it stasjon binne lykwols teld. Mei luchtlekkages, thruster-mislukkingen en oare ûngelokken dy't it ferâldere romteskip pleage, hat Nasa besletten it ISS yn 2031 te beëinigjen.

Mar wat hawwe wy leard fan it ISS, en wie it de ynvestearring fan £ 120bn wurdich? In protte wittenskippers beweare dat de weardefolle ynsjoggen krigen fan wenjen en wurkjen yn nul swiertekrêft de enoarme kosten rjochtfeardigje. Dizze kennis sil essensjeel bewize as it minskdom weromkeart nei de moanne en har taret op lange reizen nei Mars en fierder. De ISS hat oantoand dat minsken yn 'e bûtenromte kinne bloeie, in fitale les foar ús takomstige ûntdekkingsreizen.

Oan 'e oare kant beweare kritisy dat de fûnsen tawiisd oan' e ISS better kinne wurde bestege oan alternative projekten. De FS moasten yn 'e jierren '1990 kieze tusken it ISS en in foarstelde partikelversneller, en kieze úteinlik om politike redenen foar it romtestasjon. Dit beslút liet Jeropa frij om har Large Hadron Collider (LHC) te ûntwikkeljen, dy't sûnt in protte wittenskiplike trochbraken hat opsmiten. Mei dit yn gedachten, beweare guon dat robotyske ferkenning hieltyd mear yn steat wurdt, wêrtroch minsklike oanwêzigens yn 'e romte minder nedich is foar wittenskiplik ûndersyk.

Wylst it ISS is ynsteld foar beëiniging, ferdwine romtestasjons net út 'e nachthimel. Ferskate lannen, ynklusyf de FS, Jeropa, Japan, Kanada, Yndia en Sina, hawwe plannen foar nije baanlaboratoaren. Sina's Tiangong-stasjon, al operasjoneel, is ynsteld om de lifespan fan it ISS te oerwinnen. Fierder binne de FS, yn gearwurking mei oare folken, fan plan om Gateway te bouwen, in lytser romtestasjon dat om de moanne sil draaie. Gateway sil tsjinje as in ûndersyk basis en ynskeakelje de ferkenning en úteinlike oprjochting fan in permaninte bemanning oanwêzigens op de moanne oerflak.

De opkomst fan partikuliere bedriuwen, lykas Axiom, wurdt ek ferwachte dat de romtestasjonmerk revolúsjonearje sil. Axiom is fan doel om fjouwer nije habitats ta te foegjen oan it ISS, mei opfang fan sponsore astronauten dy't ûndersyk en wittenskiplik wurk yn 'e romte sille útfiere. Dizze habitaten sille lansearre wurde mei raketten yn partikulier eigendom, en úteinlik losmeitsje as ien nij romtestasjon foardat it ISS de-orbited wurdt.

As wy ôfskied nimme fan it ISS, begjinne wy ​​in nij tiidrek fan romteferkenning. Privee ûndernimmingen en ynternasjonale gearwurkings sille de takomst fan romtestasjons foarmje, wêrtroch't wy de mystearjes fan it universum kinne ûntsluten en it paad frijmeitsje foar de trochgeande reis fan 'e minskheid bûten de ierde.

FAQ

1. Wat binne de wichtichste befinings fan it ISS?

It ISS hat weardefolle ynsjoch levere oer libjen en wurkjen yn nul swiertekrêft. It hat sjen litten dat minsken kinne oanpasse en bloeie yn 'e romte, wat krúsjaal is foar takomstige langduorjende misjes en delsetting op oare himellichems.

2. Soene de yn it ISS ynvestearre fûnsen earne oars better benut wurde kinne?

Kritisy beweare dat alternative projekten, lykas de foarstelde partikelversneller, kosten-effektiver en wittenskiplik produktyf koenen west hawwe. Foarstanners markearje lykwols de unike kennis fan it ISS en it belang dêrfan foar takomstige romteferkenning.

3. Wat is de takomst fan romtestasjons?

Ferskate lannen, wêrûnder de FS, Jeropa, Japan, Kanada, Yndia en Sina, hawwe plannen foar nije romtestasjons. Dizze stasjons sille tsjinje as ûndersyksbases, fasilitearje moanneferkenning, en bydrage oan de oprjochting fan permaninte bemanne bûtenposten op 'e moanne en fierder.

4. Hoe sille partikuliere bedriuwen de romtestasjonmerk foarmje?

Private bedriuwen lykas Axiom geane de romtestasjonmerk yn, foegje nije habitats ta en biede kânsen foar sponsore astronauten om ûndersyk yn 'e romte te dwaan. Dizze bedriuwen binne fan doel om romteferkenning te revolúsjonearjen en nije mooglikheden te iepenjen foar wittenskiplike foarútgong.