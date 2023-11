Nije missy: Chandrayaan-4 is fan doel om Lunar Boaiem Samples werom te bringen

Pune: Bouwe op it sukses fan Chandrayaan-3, de Indian Space Research Organization (ISRO) hat syn sicht op 'e folgjende moanne missy, Chandrayaan-4, mei it ambisjeuze doel om boaiemmonsters fan' e moanne te heljen. Dizze oankundiging waard makke troch Nilesh Desai, de direkteur fan Space Applications Center (SAC / ISRO) tidens de 62e stichtingsseremoanje fan it Indian Institute of Tropical Meteorology yn Pune.

De Chandrayaan-4-missy sil in moannemonumint weromkomme, in wichtige mylpeal markearje yn romteferkenning. Mei it doel om samples fan it moanneflak werom te bringen, is ISRO fan doel dizze feat binnen de kommende fiif oant sân jier te berikken. It plan omfettet in lâningsproses fergelykber mei dat fan Chandrayaan-3, wêrby't de sintrale module docket mei de baanmodule foardat se tichtby de atmosfear fan 'e ierde skieden. De module foar weryngong sil dan de kostbere lading fan 'e boaiem fan' e moanne drage en rots werom nei de ierde.

Nilesh Desai utere de needsaak foar twa lansearingsauto's om de missy mei súkses út te fieren. De modules soene wurde ferdield yn Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM), en Re-entry Module (RM). TM en RM soene yn 'e moannebaan pleatst wurde, wylst TM en LM delkomme om de stekproef te sammeljen. Avansearre technologyen en soarchfâldige planning binne oan 'e gong om de helberens fan dizze missy te garandearjen.

Njonken Chandrayaan-4 wurket ISRO ek gear mei it Japanske romte-agintskip, JAXA, oan it Lunar Polar Exploration (LuPEX) projekt. Dit partnerskip wjerspegelet de ynset fan beide ynstânsjes om wittenskiplik begryp en ferkenning bûten de ierde te befoarderjen.

Mei Chandrayaan-4 is Yndia fan doel in gigantyske sprong te nimmen yn 'e moanneferkenning troch weardefolle samples fan it oerflak fan' e moanne werom te bringen. Dizze missy sil net allinich bydrage oan wittenskiplike trochbraken, mar ek smedje nije grinzen yn romteûndersyk en gearwurkingsferbannen.

FAQ

1. Wat is Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 is de folgjende moanne missy fan 'e Indian Space Research Organisation (ISRO) mei it doel om boaiemmonsters fan it oerflak fan 'e moanne werom te bringen.

2. Wannear wurdt ferwachte dat Chandrayaan-4 lanseart?

ISRO is fan doel om Chandrayaan-4 binnen de kommende fiif oant sân jier te lansearjen.

3. Hoe sil Chandrayaan-4 ophelje moanneboarnmonsters?

Chandrayaan-4 sil in lâningsproses folgje lykas dat fan Chandrayaan-3. De sintrale module sil dockje mei de orbiting module foardat it skiedt tichtby de atmosfear fan 'e ierde. De module foar weryngong sil dan weromkomme nei de ierde mei de samples.

4. Wat binne de modules belutsen by de Chandrayaan-4 missy?

De modules omfetsje de Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM), en Re-entry Module (RM). TM en RM sille yn 'e moannebaan wurde pleatst, wylst TM en LM sille delkomme om de samples te sammeljen.

5. Is der in gearwurking tusken ISRO en oare romte-ynstânsjes?

ISRO wurket gear mei it Japanske romte-agintskip, JAXA, oan it projekt Lunar Polar Exploration (LuPEX). Dit partnerskip hat as doel om wittenskiplik begryp en ferkenning bûten de ierde te befoarderjen.