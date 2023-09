De Indian Space Research Organisation (ISRO) kundige oan dat har earste sinne-missy, Aditya-L1, de Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manoeuvre mei súkses hat útfierd en is no op in trajekt dat it nei it Sun-Earth L1-punt bringt . Dit markearret de fyfde opienfolgjende kear dat ISRO in foarwerp mei súkses hat oerbrocht op in trajekt nei in oar himellichem of lokaasje yn 'e romte.

De Aditya-L1 romtesonde waard lansearre fanút it Satish Dhawan Space Station yn Andhra Pradesh, mei de primêre doelen fan it sammeljen fan wittenskiplike gegevens en it fuortsterkjen fan Yndia's sinne-eksploraasje. It romteskip is foarsjoen fan it ynstrumint Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), dat al begûn is mei it mjitten fan supratermyske en enerzjike ioanen en elektroanen op ôfstannen grutter as 50,000 km fan de ierde. Dizze gegevens sille wittenskippers helpe it gedrach te analysearjen fan dieltsjes om de ierde hinne.

Yn sa'n 110 dagen sil it romteskip troch in manoeuvre yn in baan om it Sun-Earth L1-punt ynjeksje wurde. De suksesfolle missy fan ISRO toant de foarútgong fan Yndia yn romtetechnology en har ynset foar it ferkennen fan 'e sinne en har effekten op ierde.

Boarnen: ISRO, Gadgets 360