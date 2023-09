Yn 'e syktocht nei it fêstigjen fan koloanjes op' e moanne en úteinlik Mars, arsjitekten en ûntwerpers wurkje oan it meitsjen fan bewenbere omjouwings dy't treast leverje en heimwee ferleegje foar astronauten dy't langere romtereizen ûndernimme. Valentina Sumini, in arsjitekt en yngenieur, stie oan 'e foargrûn fan dit opkommende fjild bekend as romte-arsjitektuer.

It ûndersyk fan Sumini, yn gearwurking mei it Jeropeesk Space Agency en NASA, omfettet ynterviews mei astronauten om har ûnderfiningen te begripen en romtehabitaten te ûntwerpen dy't har behoeften oanpakke. Astronauten fiele faak heimwee en loskeppele fan 'e ierde, dus Sumini is fan doel ynterieurs te meitsjen dy't befoarderlik binne foar minsklike bewenning. Dit omfettet it opnimmen fan eleminten fan 'e natuer en it meitsjen fan immersive omjouwings dy't de sights en lûden fan' e ierde simulearje.

Om stress en heimwee te bestriden, hawwe de teams fan Sumini in pod ûntworpen dy't realtime gegevens fan in wildlife hillichdom pipet, en astronauten in firtuele ûnderfining fan omjûn wurde troch de natuer. Se lûkt ynspiraasje út it libben op ierde yn har ûntwerpen foar it libben bûten de ierde, mei help fan algoritmen basearre op woartelgroei en it replikearjen fan it swarmgedrach fan bijen. Sumini hat ek in hânfrije eksoskelet ûntwikkele, ynspireare troch in seehyndersturt, dy't mobiliteit en behendichheid ferbettert foar astronauten dy't wurkje yn mikrogravity.

De ûndersyksteams fan Sumini testen har ûntwerpen yn ekstreme omjouwings dy't lykje op omstannichheden op 'e moanne en Mars, lykas de hellingen fan in Hawaïaanske fulkaan en it poaliis fan Svalbard. AI, robots en 3D-printers sille in krúsjale rol spylje yn 'e bou fan gebouwen en kassen op dizze bûtenierdske oerflakken, en soargje foar it fuortbestean fan takomstige ynwenners.

Wylst d'r gjin "Planeet B" is, is Sumini fan betinken dat it ferkennen fan romte weardefolle ynsjoch en technologyske foarútgong kin leverje dy't kinne wurde tapast op it libben op ierde. De reis nei it oprjochtsjen fan mienskippen op oare planeten is in ûndersyksstribjen dy't de grinzen fan minsklike kapasiteiten ferleget en ienris kin liede ta libbene mienskippen op Mars.

