It ûntdekken fan 'e ûnferwachte rol fan' e bloed-harsensbarriêre yn it kontrolearjen fan miergedrach

Undersikers hawwe ûntdutsen dat de bloed-harsensbarriêre (BBB) ​​yn timmermieren aktyf it gedrach kontrolearret dat nedich is foar it funksjonearjen fan hiele mierkoloanjes. De BBB produsearret in enzyme neamd Juvenile hormoan esterase (Jhe), dat degradearret it hormoan neamd Juvenile Hormone (JH3). De fariaasje yn 'e nivo's fan dit enzyme yn' e BBB bepaalt oft in mier in foerager of in soldaat wurdt.

De primêre rol fan 'e BBB is om de beweging fan ferskate stoffen yn en út' e harsens te kontrolearjen om normale harsensfunksje te garandearjen yn in protte bisten, ynklusyf mieren. De ûndersikers fûnen lykwols dat de BBB yn timmermieren in aktive rol spilet by it regulearjen fan gedrach.

De ûndersikers ûntdutsen dat de mier BBB in spesifike ferzje fan it Jhe-enzyme produseart, dat JH3 degradearret. Dit hormoan is bekend om foeragedrach te befoarderjen ûnder sosjale ynsektewurkers. De nivo's fan it JH3-degradearjende enzyme yn 'e BBB ferskille tusken ferskate soarten arbeidersmieren yn deselde koloanje, wat resulteart yn ferskate nivo's fan JH3 yn' e harsens en ferskate rollen binnen de koloanje.

Ynteressant hawwe de ûndersikers ek bewiis dat ferlykbere meganismen in rol spylje kinne yn mûsgedrach. Se fûnen dat mûs BBB-sellen hormoan-degradearjende enzymen op hegere nivo's útdrukke as oare endotheliale seltypen, ynklusyf enzymen dy't testosteron degradearje.

Dit ûndersyk lit sjen hoe't ien proteïne útdrukt op it goede plak op 'e krekte tiid signifikante effekten kin hawwe op yndividuele gedrach dy't ûnderlizzende komplekse maatskippijen, net allinich yn mieren, mar mooglik yn oare organismen, ynklusyf sûchdieren.

Fierdere stúdzjes binne nedich om de oarsprong en prevalens fan dit meganisme te begripen en har rol by it kontrolearjen fan gedrach bûten mieren.

