De Quest for Strength and Lightness: Wittenskippers meitsje supermateriaal kombinearjen fan DNA en glês

Wittenskippers hawwe in trochbraak yn materiaalwittenskip berikt troch de sterkte fan DNA te kombinearjen mei de suverens fan glês, wat resulteart yn in supermateriaal dat fiif kear lichter en fjouwer kear sterker is as stiel. Dit nije materiaal, makke troch ûndersikers fan 'e Universiteit fan Connecticut, Columbia University, en Brookhaven National Lab, wurdt priizge as it "sterkste bekende" materiaal foar syn tichtens.

De útdaging om in materiaal te finen dat sawol sterkte as ljochtheid hat hat altyd in lestich west. Dit team fan ûndersikers hat lykwols oantoand dat dizze twa kwaliteiten elkoar net útslute. Ynspirearre troch Iron Man's harnas, sochten de wittenskippers in materiaal te meitsjen dat ljocht genôch is foar flecht, mar ek sterk genôch om fijân oanfallen te fernearen.

It geheim efter dit supermateriaal leit yn it benutten fan de ynherinte sterkte fan glês. Hoewol glês kin kwetsber wêze yn syn konvinsjonele foarm, kin it enoarme druk ferneare as it yn syn suverste, flaterfrije steat is. Troch nano-grutte glêzen dieltsjes te brûken dy't lichter binne dan de measte metalen en keramyk, wurde struktueren makke fan dit ûnreplike glês sawol krêftich as lichtgewicht.

Om de glêzen dieltsjes yn in 3D-ramt te foarmjen, kearden de ûndersikers DNA as in steiger. Se makken in sels-assemblearjend DNA-ramt dat fungearret as in skelet wêrop in glêzen coating wurdt tapast. Dit delikate lykwicht tusken it DNA-steiger en de glêzen coating resulteart yn in materiaal dat robúst, mar lichtgewicht is, en berikt ungewoane sterkte en tichtens.

Wylst mear ûndersyk nedich is foardat dizze technology kin wurde brûkt, binne de ûndersikers al fan plan om noch sterkere materialen te meitsjen troch karbidkeramyk op te nimmen of de DNA-struktuer te feroarjen. De mooglikheden foar dizze technology binne grut, en it kin sels liede ta de ûntwikkeling fan lichemswapens besibbe oan Iron Man's pak.

De befinings fan dizze stúdzje waarden publisearre yn it tydskrift Cell Reports Physical Science.

