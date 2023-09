De optimalisearre analyse fan scRNA-Seq-gegevens om ûntbrekkende seltypen en genekspresje te herstellen

Yn in gearwurking tusken it Caltech-laboratoarium fan Yuki Oka en it laboratoarium fan Allan-Hermann Pool oan 'e University of Texas Southwestern Medical Center hawwe ûndersikers in optimisearre analysetechnyk ûntwikkele foar single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) gegevens. Dizze technyk hat as doel om ûntbrekkende seltypen en gene-ekspresje-ynformaasje te herstellen dy't typysk wurdt ferwidere tidens analyse. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Methods, behannelet it probleem fan scRNA-seq ûntbrekkende seltypen en genekspresje dy't oanwêzich wêze moatte.

De identifikaasje fan ferskate seltypen is krúsjaal foar it begripen fan ferskate lichemsfunksjes en it studearjen fan sykten. Bygelyks, ûndersikers sykje nei seltypen dy't ferbûn binne mei sykten lykas Parkinson's. De krekte identifikaasje fan seltypen belutsen by sokke prosessen is essensjeel.

It ûndersyksteam ferbettere de analyse fan besteande scRNA-seq-gegevens troch it optimalisearjen fan in wichtige stap yn it analyseproses. Dizze optimisaasje makket de identifikaasje fan hûnderten of sels tûzenen genen foar yndividuele datasets mooglik. Troch scRNA-seq-analyse gefoeliger en wiidweidiger te meitsjen, kinne ûndersikers har begryp ferbetterje fan 'e rike en komplekse biologyske prosessen dy't binnen sellen foarkomme.

Gene ekspresje is in fûnemintele aspekt fan sellulêre funksjes. Wylst sellen deselde genetyske blauwdruk diele, wurdt allinich in subset fan genen op elk momint yn in spesifike sel útdrukt. Dizze fariaasje yn gen-ekspresje jout oanlieding ta ferskate seltypen. Stel jo nei analogy in bibleteek foar wêr't boeken wurde sorteare yn ferskate seksjes. Om in fleantúch te bouwen, soene jo allinich boeken kontrolearje oer loftfeart en meganika. Likegoed befetsje sellen de hiele "bibleteek" fan genen, mar allinich de genen dy't relevant binne foar har spesjalisearre funksjes wurde aktivearre.

scRNA-seq is in krêftige technyk foar it identifisearjen fan seltypen troch it labeljen fan de genetyske ynformaasje útdrukt yn sellen. Beskate RNA-sekwinsjegegevens, dy't útdrukte genen fertsjintwurdigje, waarden lykwols faak útsletten fan skattings foar geneekspresje. De stúdzje fûn dat dit te krijen hat mei problemen mei it referinsjetranskriptoom, dat ûndersikers brûke om sequencinggegevens yn kaart te bringen. As de annotaasje fan it transkriptoom min is of der oerlaap is tusken gen-transkrippen, kin de deteksje fan tûzenen genen hindere wurde.

Dizze optimalisearre analysetechnyk foar scRNA-seq-gegevens hat it potensjeel om ûntbrekkende seltypen en ynformaasje oer geneekspresje te ûntdekken dy't essensjeel is foar it begripen fan sellulêre prosessen en it studearjen fan sykten. Troch it ferbetterjen fan de gefoelichheid en wiidweidichheid fan scRNA-seq-analyse, kinne ûndersikers weardefolle ynsjoch krije yn 'e ferskaat en kompleksiteit fan seltypen en har funksjes.

boarnen:

Untbrekkende genen en sekwinsjele lêsregistraasje yn iensellige RNA-seq eksperiminten. Kredyt: Nature Methods (2023). DOI: 10.1038/s41592-023-02003-w