Blazars: Unraveling the Mysteries of High-Energy Neutrino's

Blazars, in soarte fan aktive galaktyske kearnen bekend as quasars, hawwe ûndersikers jierrenlang ferovere mei har yndrukwekkende gamma-ray-fakkels. No hat in ynternasjonaal ûndersyksteam in wiidweidige statistyske analyze útfierd om ljocht te meitsjen oer de ferbining tusken dizze fakkels en neutrino-emissies mei hege enerzjy. Under lieding fan professor Kenji Yoshida fan 'e ôfdieling elektroanyske ynformaasjesystemen by Shibaura Institute of Technology yn Japan, biede de befiningen fan it team yntrigearjende ynsjoch yn' e komplekse relaasje tusken blazars en neutrino-flux.

Blazars ûnderskiede fan oare quasars troch har unike fermogen om fakkels direkt nei de ierde út te stjoeren. Dizze eksplosive eveneminten meitsje hege-enerzjy kosmyske strielen frij, oanstutsen út 'e kearn fan dizze stjerrestelsels yn jets dy't grutte ôfstannen oerspant. Binnen dizze kosmyske strielen jouwe ynteraksjes mei fotonen oanlieding ta subatomêre dieltsjes neamd neutrino's.

Wittenskippers leauwe sterk dat gamma-ray flares fan blazars nau ferbûn binne mei it opspoaren fan neutrino's yn 'e himel. Dizze teory krige stipe yn 2017 doe't de Súdpoal neutrino-detektor bekend as "IceCube" in hege-enerzjy-neutrino-evenemint observearre dat sawol yn timing as lokaasje gearfoel mei in blazarflare neamd TXS 0506+056. Dizze ûntdekking brocht de mooglikheid op dat in populaasje blazars hege-enerzjy-neutrino's produseart tidens fakkels. Lykwols, de krekte relaasje tusken blazar flaring aktiviteit en neutrino útstjit bliuwt in puzel yn ferlet fan fierdere ferkenning.

Yn har stúdzje ûndersocht it ynternasjonale ûndersyksteam yn totaal 145 blazars. Dêrfan waarden 144 lutsen út de Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, wêrûnder de opmerklike blazar TXS 0506+056. Om de bydrage fan gamma-ray flares oan neutrino-emisje te begripen, konstruearren de ûndersikers wyklikse binnende ljochtkurven, dy't de gemiddelde gamma-ray-flux fan elke blazar fertsjintwurdigje. Troch it brûken fan in Bayesian algoritme, se bepale de flare plicht syklus (it persintaazje fan de tiid in blazar besteget yn in flaring steat) en de oerienkommende enerzjy fraksje foar eltse blazar.

Troch har analyse ûntduts it team in dúdlike trend: blazars mei legere flare plichtsyklusen en enerzjyfraksjes wiene mear foarkommen yn har stekproef. Dizze parameters werjûn macht wet-like distribúsjes, demonstrearje in robúste korrelaasje tusken harren. Fierder identifisearren de ûndersikers in signifikante ferskil yn flare plichtsyklusen tusken ferskate soarten blazars.

Opmerklik beoardiele it team ek de neutrino-enerzjyflux fan elke gamma-ray flare, mei help fan in skaalferhâlding dy't de neutrino- en gamma-ray luminosities beskôget. Troch har foarsizzingen te fergelykjen mei de tiid-yntegreare gefoelichheid fan IceCube, koene de ûndersikers boppegrins fêststelle op 'e bydragen fan flares oan' e isotropyske diffuse neutrinoflux.

Underljochting fan 'e betsjutting fan har wurk, beklamme prof. Yoshida har potensjeel om wittenskiplike kennis te befoarderjen oangeande de oarsprong fan astrofysyske neutrino's. Mei fierdere observaasjes en de tapassing fan har metoade hoopje ûndersikers de mystearjes om blazars hinne en har rol by it produsearjen fan hege-enerzjy-neutrino's te ûntdekken.

FAQs:

F: Wat binne blazars?

Blazars binne in soarte fan aktive galaktyske kearnen bekend as quasars. Wat har ûnderskiedt is har fermogen om fakkels út te stjoeren dy't rjochte binne op ierde.

F: Wat binne neutrino's?

Neutrino's binne subatomêre dieltsjes dy't gjin elektryske lading hawwe en swak ynteraksje mei matearje. Se kinne wurde produsearre troch kosmyske ray ynteraksjes yn hege-enerzjy astrofysyske eveneminten lykas blazar flares.

F: Hoe binne gamma-ray flares fan blazars ferbûn mei hege-enerzjy neutrino's?

Wittenskippers leauwe dat gamma-ray flares fan blazars de primêre eveneminten wêze kinne dy't ferantwurdlik binne foar it opspoaren fan hege-enerzjy-neutrino's yn 'e himel. De timing en posisjonearring fan in hege-enerzjy neutrino-evenemint ûntdutsen troch IceCube ôfstimd mei in blazarflare, hingje op in korrelaasje tusken de twa ferskynsels.

F: Wat hat it ûndersyksteam ûntdutsen?

It ûndersyksteam fûn dat blazars mei legere flare plichtsyklusen en enerzjyfraksjes faker yn har stekproef wiene. Se identifisearre ek in signifikant ferskil yn flare duty cycles tusken ferskate soarten blazars. Dêrnjonken fêstigen se boppegrins op 'e bydragen fan fakkels oan' e isotropyske diffuse neutrinoflux.

(Boarne: The Astrophysical Journal)