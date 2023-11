Undersykje de ynfloed fan âlderlike leeftyd op Longevity en Healthspan yn miggen en wjirms

In baanbrekkende stúdzje dy't koartlyn publisearre is yn it tydskrift Aging, giet yn op 'e relaasje tusken âlderlike leeftyd en de libbensdoer en sûnens fan twa modelorganismen: de fruitflie Drosophila melanogaster en de nematode Caenorhabditis elegans.

Eardere stúdzjes hawwe besocht de ynfloed fan âlderlike leeftyd te ûntdekken op ferskate biologyske parameters, lykas reproduksje, libbensdoer, en algemiene sûnens. Dizze ûndersiken hawwe lykwols faaks ûnbegryplike resultaten opsmiten fanwege fariaasjes tusken soarten en beskieden effektgrutte.

Under lieding fan ûndersikers Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu, en Anne Laurençon fan wurdearre ynstellingen, ynklusyf IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira, en Universite Claude Bernard-Lyon 1, dizze nije stúdzje socht ljocht te skinen op 'e molekulêre meganismen dy't de ynfloed fan' e âlderlike leeftyd op 'e leeftyd fan' e neiteam ûnderlizze.

De ûndersikers analysearre genetyske isogene rigels fan sawol Drosophila melanogaster as Caenorhabditis elegans. Troch it neiteam fan jonge en âlde âlden te fergelykjen, ûntdutsen se in opfallend patroan: opienfolgjende generaasjes âldere âlden resultearren yn oanmerklik koartere libbensdoer foar it neiteam by beide soarten.

Opfallend fûn it team ek dat de negative effekten fan âldere âlderlike leeftyd op lifespan en healthspan omkeard wurde kinne. Gewoan oerskeakelje nei mar ien generaasje jongere âlders ferbettere de langstme en algemiene sûnens fan 'e neiteam opmerklik.

Dizze befinings suggerearje it bestean fan in foardielich net-genetysk meganisme dat de skealike ynfloed fan avansearre âlderlike leeftyd op 'e libbensdoer en sûnens fan neiteam kompensearret.

De stúdzje iepenet nije wegen fan ûndersyk nei it begripen fan 'e yngewikkelde relaasje tusken âlderlike leeftyd en de sûnensresultaten op lange termyn fan takomstige generaasjes. Troch de ûnderlizzende molekulêre prosessen op it wurk te ûntsiferjen, kinne wittenskippers yntervinsjes identifisearje dy't de negative effekten dy't ferbûn binne mei âldere âlderlike leeftyd potinsjeel kinne ferminderje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wêrom is âlderlike leeftyd wichtich?



A: Alderlike leeftyd kin ferskate effekten hawwe op neiteam, ynklusyf lifespan en algemiene sûnens. Aldere âlderlike leeftyd is ferbûn mei ferhege risiko foar bepaalde genetyske steuringen en koartere libbensdoer yn guon soarten.

F: Hokker organismen waarden studearre yn dit ûndersyk?



A: De ûndersikers rjochte har op twa modelorganismen: de fruitflie Drosophila melanogaster en de nematode Caenorhabditis elegans.

F: Hat de stúdzje positive resultaten fûn nettsjinsteande âldere âlderlike leeftyd?



A: Ja, de stúdzje die bliken dat it wikseljen nei mar ien generaasje jongere âlders de longevity en de algemiene sûnens fan 'e neiteam koe ferbetterje.

F: Wat binne genetyske isogenyske rigels?



A: Genetyske isogene rigels ferwize nei populaasjes fan organismen dy't genetysk identyk binne, útsein foar spesifike foarbepaalde ferskillen. Dit stelt ûndersikers yn steat om de ynfloed fan spesifike genetyske fariaasjes op ferskate eigenskippen te bestudearjen.

F: Wat binne de gefolgen fan dizze stúdzje?



A: Dizze stúdzje suggerearret dat d'r net-genetyske meganismen kinne wêze dy't de negative effekten fan avansearre âlderlike leeftyd kinne tsjingean op 'e lifespan en sûnens fan neiteam. Fierder ûndersyk is nedich om de belutsen molekulêre prosessen te ûntdekken en mooglike yntervinsjes te ferkennen.