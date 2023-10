Australyske Cane Toads: Kannibalistyske tadpoles fersnelle evolúsje

Rietpadden yn Austraalje steane foar in serieuze bedriging fan har eigen soarte - kannibalistyske tadpoles. Dizze tadpoles ferbrûke faak hatchlings, driuwt se te ûntwikkeljen op in flugger taryf. Dizze fersnelde groei komt lykwols op kosten.

De rietpadden waarden yn 1935 yn Austraalje yntrodusearre om stokkevers te kontrolearjen. Ynstee dêrfan waarden de padden in invasive soarte, fermannichfâldigje bûten kontrôle en foarmen in bedriging foar it ekosysteem. De toxiciteit fan dizze padden bringt ek lânseigen fleisige buideldieren yn gefaar.

Wylst folwoeksen rietpadden sawat 25 sm (10 inch) yn 'e lingte mjitte, binne it har tadpoles dy't kannibalistysk gedrach sjen litte, en har eigen soarte konsumearje. Dit gedrach is net ûngewoan yn kikkerts- en toadsoarten, meast foarkommen as boarnen min binne. Australyske cane toads, lykwols, fertoane dit gedrach frij faak.

Yn in eksperimint útfierd troch invasive soarten biolooch Jayna DeVore en har kollega's, fûnen se dat Australyske tadpoles 2.6 kear mear kâns hiene om hatchlings te kannibalisearjen yn ferliking mei net-Australyske tadpoles. In oar eksperimint die bliken dat Australyske tadpoles 30 kear mear oanlutsen wiene ta hatchlings as oare tadpoles.

Hatchlings yn Austraalje ûntwikkelje yn in flugger tempo as harren tsjinhingers earne oars. Wylst dizze fersnelde ûntwikkeling har kânsen op oerlibjen fergruttet, lit se har minder ûntwikkele as net-Australyske rietpadden yn 'e kikkert en folwoeksen stadia fan har libben.

Dizze hatchlings binne evoluearre om har ûntwikkeling te fersnellen as se de oanwêzigens fan oare tadpoles fiele, wat oanjout op konkurrinsje en potinsjele kannibalisme. Dizze evolúsjonêre oanpassing lit se de doer fan har kwetsbere poadium ferminderje.

Kannibalisme ûnder rietpadden koe wurde sjoen as in foarm fan populaasjekontrôle, om't it konkurrinsje foar beheinde boarnen yn 'e fiver elimineert. It toant ek de opmerklike snelheid wêrop evolúsje kin foarkomme. De Australyske rietpadden binne gâns evoluearre sûnt har yntroduksje op it kontinint.

Dit ûndersyk foeget ta oan ús begryp fan 'e komplekse dynamyk fan invasive soarten en de ynfloed dy't se kinne hawwe op lânseigen ekosystemen. De stúdzje waard publisearre yn PNAS en markeart de oanhâldende evolúsjonêre wapenrace tusken it kannibalistyske tadpole-stadium en it kwetsbere aai- en útbrekstadia yn ynfallen habitats.

