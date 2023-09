In nij projekt om de Magic of Night Sky Observing werom te bringen

Yn 'e wrâld fan' e astronomy hat it debat tusken it brûken fan grutte, yngewikkelde teleskopen tsjin draachbere en ienfâldige verrekijkers altyd in ûnderwerp fan diskusje west. Wylst teleskopen har plak hawwe, fine in protte astronomen dat verrekijkers in wiere en immersive werjefte fan 'e nachthimel biede. Net allinnich binne verrekijkers draachber, mar se jouwe ek in unike en boeiende manier om te ferkennen en te learen oer de himel.

Analog Sky, in projekt fan Robert Asumendi, hat koartlyn in spannende do-it-yourself-kit oankundige mei de namme Magic. Dit projekt is fan doel om de magy fan skyobservearjen werom te bringen troch brûkers har eigen astronomy-ferrekijkers te bouwen yn kaststyl. De kit kombineart de bêste funksjes fan sawol verrekijkers as teleskopen, en biedt in nije en ynnovative manier om de nachthimel te ferkennen.

Building Magic is in ienfâldich proses dat kin wurde benadere op trije ferskillende manieren. Brûkers kinne de mearderheid fan 'e dielen (útsein optyk) óf 3D printsje op basis fan' e levere spesifikaasjes, bestelle de dielen fan foarstelde leveransiers, of nimme in hybride oanpak en kombinearje beide metoaden. It einresultaat is in kompakte en lichtgewicht binokulêre teleskoop mei in rjochte hoeke-viewer, fergelykber mei de banktop Project Moonwatch-sjoggers dy't yn 'e jierren '1960 waarden brûkt.

Magic is net allinich maklik te brûken, mar it hat ek meardere applikaasjes. It kin brûkt wurde foar terrestrysk besjen, fûgelwachtsjen, en sels dield ûnder meardere waarnimmers. De dioptrie-okular-ôfstân kin fluch oanpast wurde, wêrtroch it naadleaze oerdracht fan it sicht fan de iene persoan nei de oare mooglik is. Boppedat is Magic ûntworpen om kompakt en lichtgewicht te wêzen, wêrtroch't it ideaal is foar rappe sesjes op 'e foarportaal as foar bern om sels te dragen.

De Magic-kit kin wurde opwurdearre mei filters en omfettet in 4-milliwatt laserpointer foar richten en in útklapbere 1x-finder as reservekopy. De totale kosten foar it bouwen fan Magic fariearje fan in bytsje mear as $ 300 as de dielen 3D-printe binne oant sawat $ 500 as it oanrikkemandearre tripod wurdt brûkt. Yn betinken nommen dat astronomyske verrekijkers fan hege kwaliteit oant tûzen dollar kinne kostje, binne de kosten foar it bouwen fan Magic relatyf betelber.

Analog Sky's Magic biedt in kâns foar gesinnen om mei te dwaan oan in dielde projekt en opnij ferbine mei de ienfâld en skientme fan 'e nachtlike himel. Yn in tiidrek dominearre troch skermtiid, biedt Magic in verfrissende en immersive manier om tegearre te genietsjen fan de wûnders fan it universum.

boarnen:

- Analog Sky (Robert Asumendi, Universe Today)