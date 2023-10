In wrâldwiid team fan wittenskippers, ûnder lieding fan de Universiteit fan Oxford, hat de befinings fan in baanbrekkende gearwurking ûntbleate om de oarsaak te bepalen fan it grutste seismysk barren dat ea op Mars is opnommen. De stúdzje, dy't bydragen befette fan ferskate romte-ynstânsjes oer de hiele wrâld, konkludearret dat de beving net feroarsake waard troch in meteorytynslach, mar earder troch massive tektonyske krêften binnen de koarste fan Mars.

It seismysk barren, bekend as S1222a, registrearre in magnitude fan 4.7 en generearre trillingen oer de hiele planeet foar op syn minst seis oeren. Yn earste ynstânsje leauden wittenskippers dat it barren feroarsake waard troch in meteorytynslach fanwege oerienkomsten yn it seismysk sinjaal mei eardere ynfloeden. Se lansearren in ynternasjonaal sykjen nei in farske krater, wêrby't misjes fan 'e European Space Agency, de Sineeske Nasjonale Space Agency, de Indian Space Research Organisation, en de Feriene Arabyske Emiraten Space Agency belutsen.

Nei moannen fan ûndersyk befêstige it team dat gjin frisse krater fûn waard. Ynstee dêrfan waard it seismysk barren taskreaun oan de frijlitting fan enoarme tektonyske krêften yn it ynterieur fan Mars. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Geophysical Research Letters, suggerearret dat Mars seismysk aktyf is as earder tocht.

Dr. Benjamin Fernando, de haadûndersiker fan 'e Universiteit fan Oxford, stelde dat hoewol Mars op it stuit gjin aktive plaattektonyk hat, it barren wierskynlik feroarsake waard troch stress frijlitting yn' e korst fan Mars. Dizze spanningen binne oer miljarden jierren opboud, om't ferskate dielen fan 'e planeet koelje en krimp mei ferskate tariven.

De befinings fan dizze stúdzje jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e geologyske aktiviteit fan Mars, dy't kinne helpe by it bepalen fan passende lokaasjes foar takomstige minsklike habitats op' e reade planeet. De gearwurking tusken ynternasjonale misjes jout in presedint foar takomstige koöperative ynspanningen yn ferkenning fan djippe romte.

It ûndersyk fan it team hat ek it belang markearre fan it behâld fan in ferskaat oan wittenskiplike ynstruminten op Mars om krúsjale gegevens te sammeljen. Wittenskippers fan it Jeropeesk Space Agency, Sina en de Feriene Arabyske Emiraten utere har entûsjasme foar dielnimmen oan 'e stúdzje en har ynset om ús kennis fan Mars te befoarderjen.

Dizze ungewoane gearwurking hat wichtige gefolgen foar takomstige misjes, om't it team fan plan is har befiningen oan te passen oan kommende moanne misjes en ferkenning fan Saturnus syn moanne Titan.

Boarne: Universiteit fan Oxford

Sitaasje: "In tektonyske oarsprong foar de grutste marsquake waarnommen troch InSight," Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619