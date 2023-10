Doch mei oan de Lunar Festivities: Ynternasjonaal Observe the Moon Night Event

Elk jier organisearret NASA in bûtengewoan barren dat minsken fan oer de hiele wrâld byinoar bringt om de moanne te observearjen - praktysk. International Observe the Moon Night is in jierlikse iepenbiere fiering dy't as doel hat om Moon-entûsjasters te ferienigjen, moannewittenskip en ferkenning te befoarderjen, en ús kulturele en persoanlike ferbiningen mei de himelske begelieder fan 'e ierde te earjen.

De skientme fan dit evenemint leit yn syn tagonklikens. Nettsjinsteande jo lokaasje kinne jo meidwaan oan 'e moannefeesten. Jo hawwe de opsje om firtuele of persoanlike eveneminten by te wenjen of te hostjen, of gewoan de moanne te observearjen fanút it komfort fan jo eigen hûs. De wrâldwide moannemienskip komt byinoar fia ferskate platfoarms lykas de Facebook-pagina fan it evenemint, sosjale mediakanalen mei #ObserveTheMoon, en de International Observe the Moon Night Flickr-groep.

NASA hat ferskate doelen foar dit evenemint sketst. As earste, it tsjinnet as in fiering, bringt minsken byinoar fan oer de hiele wrâld dy't diele in passy foar de moanne. It is ek as doel om it bewustwêzen te ferheegjen fan 'e moanneprogramma's fan NASA, wêrtroch't moannewittenskip en ferkenning tagonkliker wurdt foar it publyk. Fierder stelt International Observe the Moon Night persoanen yn steat om it ryk fan 'e moanne en romtewittenskip te ferkennen, mei help fan Earth's Moon as útgongspunt foar har ûntdekkingsreis.

It evenemint stimulearret it dielen fan Moon-ynspirearre ferhalen, bylden, keunstwurken en mear, en stimulearret in kreative ferbining mei ús himelske buorman. Troch ynteresse foar moanneobservaasje te wekken, wreidet International Observe the Moon Night syn ynfloed út nei de bredere himel en de wrâld om ús hinne, ynspirearjend oanhâldende ferkenning.

Dus markearje jo kalinders! It International Observe the Moon Night-evenemint fan dit jier kin tsjûge wurde fia de NASA TV Broadcast. Tune yn om 7 oere EDT / 23:00 UTC op 21 oktober 2023, en doch mei oan 'e wrâldwide moannemienskip op in betoverende reis fan ûntdekking en wurdearring foar de moanne.

boarnen:

-NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, de Solar System Exploration Division by NASA's Goddard Space Flight Center, en oare NASA en astronomyske organisaasjes.