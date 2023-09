Ynsjoch yn 'e biodiversiteit fan Annelids yn' e Clarion-Clipperton-sône

In resinte stúdzje hat nije ynsjoch levere yn 'e biodiversiteit fan anneliden yn' e Clarion-Clipperton Zone (CCZ), de grutste ûntdekkingsregio foar djipseemineraal yn 'e wrâld. Anneliden, dy't wjirms omfetsje, binne ien fan 'e grutste groepen makroinvertebraten dy't fûn binne yn' e modder dy't de seeboaiem fan 'e CCZ bedekt.

De ûndersikers fan 'e Universiteit fan Göteborg en it Natural History Museum Londen brûkten in kombinaasje fan tradisjonele morfologyske oanpakken en moderne molekulêre techniken om mear as 300 soarten anneliden yn' e CCZ te identifisearjen. Dit omfettet 129 soarten oer 22 annelidfamyljes, wêrfan in protte wurde beskôge as nij foar de wittenskip.

It begripen fan 'e biodiversiteit fan' e CCZ is wichtich foar it ynformearjen fan 'e beskerming fan dizze unike ekosystemen, foaral om't kommersjele djipseemynbouoperaasjes yn it gebiet driigje kinne. Taksonomie, de klassifikaasje fan organismen, is krúsjaal foar dit begryp. Spitigernôch, sêft-bodied annelids wurde faak skansearre tidens kolleksje, wêrtroch tradisjonele morfologyske oanpak beheind. Dêrom wurde DNA-techniken hieltyd mear brûkt om morfologyske identifikaasje oan te foljen.

De ûndersikers hawwe in wichtige poging dien om har annelidgegevens te publisearjen en te dielen om de bredere wittenskiplike mienskip en belanghawwenden te profitearjen dy't belutsen binne by beslútfoarming oer djipseemynbou. Harren checklist fan CCZ-anneliden, hoewol noch foar in part, is in wichtige stap foar it meitsjen fan fjildgidsen foar it wylde dieren fan it gebiet.

As de International Seabed Authority beskôget mynbouapplikaasjes foar de CCZ, is it brûken fan biologyske gegevens foar miljeubehear krúsjaal wurden as ea. Dizze stúdzje draacht by oan it sluten fan de kenniskloof oer it bioferskaat fan 'e CCZ en beljochtet de needsaak foar fierder ûndersyk en beskermingsmaatregels yn dizze unike djipseehabitats.

"Ynsjoch yn 'e biodiversiteit fan anneliden yn' e grutste djipseemineraalferkenningsregio fan 'e wrâld." Phys.org. Untfongen fan [boarne].

Helena Wiklund et al. "Kontrôlelist fan nij-bonke annelid-taksa út 'e Clarion-Clipperton-sône, sintraal Stille Oseaan, basearre op morfology en genetyske ôfskieding." Biodiversity Data Journal (2023). DOI: 10.3897/BDJ.11.e86921.