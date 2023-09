Yn novimber 2022 sette Tara Sweeney útein op in ûndersyksekspedysje nei de Thwaites-gletsjer yn West-Antarktika. Wylst har haaddoel wie om de geology en iissmelting fan 'e gletsjer te studearjen, koe Sweeney net oars as herinnerd wurde oan hoe't it kin fiele om in romtefarder te wêzen. As eardere loftmachtoffisier en hjoeddeiske doktoraalstudint yn moannegeology, fielde se de oerienkomst tusken Antarktyske ekspedysjes en romtemisjes.

Jierrenlang hawwe romtewittenskippers de ûnderfiningen bestudearre fan minsken dy't libje yn ekstreme omjouwings lykas Antarktika om de útdagings en betingsten better te begripen dy't astronauten kinne tsjinkomme op oare planeten. Dizze poalekspedysjes tsjinje as in weardefolle analoog foar romteferkenning, en biede ynsjoch yn 'e fysiologyske en psychologyske aspekten fan langduorjende misjes.

Tidens har 16-dagen ferbliuw op de Thwaites-gletsjer, wenne Sweeney en har team yn tinten en moedden hurde waarsomstannichheden. Se konfrontearre stoarmen en blizzards, trochbringe dagen finzen yn har tinten. Sweeney fûn har sels fongen yn in whiteout, en fergelike de ûnderfining mei in pingpongbal. Nettsjinsteande de útdagings fielde se in gefoel fan fokus en opwining dat se net op har thúskontinint hie ûnderfûn.

It bywenjen fan 'e 2023 Analog Astronaut Conference yn maaie joech Sweeney in unike kâns om de analoge astronautûnderfining fierder te ferkennen. De konferinsje brocht persoanen byinoar dy't lange termyn romtereizen op ierde simulearje. Hâld by Biosphere 2, in selsstannige habitat yn 'e woastyn fan Arizona, wie it evenemint as doel om de leefberens te begripen fan it meitsjen fan bewenbere omjouwings op fijannige planeten.

Sweeney's reis nei Thwaites-gletsjer en har dielname oan 'e Analog Astronaut Conference markearje de ferbining tusken poalferkennings en romtemisjes. Dizze ûnderfiningen biede weardefolle ynsjoch yn 'e fysike en mentale útdagings dy't astronauten kinne tsjinkomme op takomstige misjes nei de moanne, Mars, en fierder.

