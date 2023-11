Auroras op Uranus: Unraveling it mystearje efter de temperatuer fan 'e planeet

Wittenskippers hawwe koartlyn in yntrigearjende ûntdekking makke oangeande de planeet Uranus - de oanwêzigens fan ynfraread auroras. Dizze trochbraak komt nei trije desennia fan wiidweidich ûndersyk en biedt weardefol ynsjoch yn wêrom't Uranus, nettsjinsteande syn flinke ôfstân fan 'e sinne, in hegere temperatuer hâldt as ferwachte.

Auroras, natuerlik ljocht werjûn yn 'e sfear fan in planeet, wurde foarme as opladen dieltsjes fan' e sinne ynteraksje mei gassen yn 'e boppeste atmosfear. Dizze ferskynsels komme foar yn perioaden fan hege sinneaktiviteit, lykas sinneflaters en koronale massa-útstjit. Se kinne wurde waarnommen om 'e noard- en súdmagnetyske poalen fan ferskate planeten yn ús sinnestelsel.

Jupiter en Saturnus binne bekend om har libbendige en krêftige auroras, troch har sterke magnetyske fjilden en tichte atmosfearen. Uranus en Neptunus, oan 'e oare kant, hawwe swakker noch yndrukwekkende auroras. Yn it gefal fan Uranus waarden oant no ta allinich ultraviolet auroras waarnommen sûnt 1986. Wittenskippers hawwe lykwols yn in resint ûndersyk ûnder lieding fan astrofysikus Emma Thomas fan 'e Universiteit fan Leicester bewiis fûn fan ynfraread auroras yn 'e sfear fan Uranus.

Troch 224-ôfbyldings te ûndersiikjen en it gedrach te bestudearjen fan in spesifyk ionisearre dieltsje neamd H3+, ûntdutsen de ûndersikers in tanimming fan har tichtheid sûnder in oerienkommende feroaring yn temperatuer. Dizze fynst suggerearret sterk it bestean fan ynfraread auroras op Uranus, fergelykber mei dy waarnommen op Jupiter en Saturnus. De oanwêzigens fan dizze auroras koe de ûngewoan hege temperatuer fan 'e planeet ferklearje.

"Dit papier is de kulminaasje fan 30 jier fan aurorastúdzje by Uranus, dy't úteinlik de ynfraread aurora iepenbiere hat en in nij tiidrek begon fan aurora-ûndersiken op 'e planeet. Us resultaten sille trochgean om ús kennis fan iisgiganten auroras te ferbreedzjen en ús begryp te fersterkjen fan planetêre magnetyske fjilden yn ús sinnestelsel, op eksoplaneten, en sels ús eigen planeet," sei Emma Thomas.

Dizze baanbrekkende fynsten jouwe net allinich ljocht op 'e mystearjes fan Uranus, mar drage ek by oan it ferbetterjen fan ús begryp fan auroras bûten ús sinnestelsel. Wylst wittenskippers trochgean mei it ferkennen fan 'e enigmatyske djipten fan' e romte, iepenet de stúdzje fan himelske ferskynsels lykas auroras nije doarren om de geheimen fan it universum te ûntdekken.

FAQ

1. Wat binne auroras?

Auroras binne natuerlik ljocht werjeften yn 'e boppeste sfear fan in planeet feroarsake troch de ynteraksje fan opladen dieltsjes fan' e sinne mei gassen.

2. Wêr wurde auroras foarme?

Auroras kinne wurde waarnommen om 'e Noard- en Súdmagnetyske Poalen fan ferskate planeten, wêrûnder Ierde, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

3. Wêrom binne de auroras fan Uranus wichtich?

De resinte ûntdekking fan ynfraread auroras op Uranus jout weardefolle ynsjoch yn 'e hegere temperatuer fan 'e planeet nettsjinsteande syn ôfstân fan 'e sinne.

4. Wat fertelle auroras ús oer oare planeten?

It studearjen fan auroras op ferskate planeten helpt wittenskippers it gedrach fan magnetyske fjilden, atmosfearen en oare planetêre skaaimerken yn ús sinnestelsel en fierder te begripen.

5. Hoe ferskille auroras op ferskate planeten?

De auroras fan elke planeet hawwe unike skaaimerken ôfhinklik fan faktoaren lykas magnetyske fjildsterkte, atmosfearyske tichtens, en de ynteraksje tusken opladen dieltsjes en gassen. De auroras fan Jupiter binne bygelyks helderder en machtiger as dy fan 'e ierde, wylst Venus en Mars troch ferskillende meganismen swakkere auroras hawwe.