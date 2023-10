Astronomen tsjûge fan 'e earste ynfrareade Aurora op Uranus, it ljocht skine op bizarre magnetyske fjilden

In baanbrekkende ûntdekking is makke troch astronomen, om't se foar it earst in ynfraread aurora op 'e planeet Uranus waarnommen. Dizze spannende ûntwikkeling biedt weardefolle ynsjoch yn 'e eigenaardige magnetyske fjilden dy't besteane op 'e fiere izige reuzen yn ús sinnestelsel.

Aurorae, ornaris bekend as Noard- en Súdlik, wurde typysk feroarsake troch sinnewynen dy't botsing meitsje mei heechladen dieltsjes yn 'e atmosfear fan 'e ierde. Dizze botsing ionisearret de dieltsjes, wêrtroch't se ljocht útstjitte en de betoverende griene en pearse byldskermen meitsje dy't wy yn 'e poalregio's sjogge.

Soartgelikense foarmen fan aurora binne waarnommen op oare planeten, lykas de ûnrêstige loften fan Jupiter en syn moannen. Yn 1986 joech de Voyager 2-sonde de earste glimp fan ultraviolet aurorae op Uranus. Dizze resinte ûntdekking markearret lykwols de earste kear dat in ynfraread aurora op 'e planeet dokumintearre is.

Oars as de atmosfear fan 'e ierde, dy't foaral gearstald is út stikstof en soerstof, hat Uranus in sfear dy't dominearre wurdt troch wetterstof en helium. Dêrtroch emitearje de aurorae op Uranus ljocht yn golflingten bûten it sichtbere spektrum, lykas ynfraread. Dit betsjut dat dizze himelske byldskermen ûnsichtber bliuwe foar it minsklik each, sûnder de libbene kleuren te sjen op ús thúsplaneet.

Lykwols, mei help fan de krêftige Keck II teleskoop yn Hawaï, wittenskippers wienen by steat om te observearjen en analysearje de spesifike golflingten fan ynfraread ljocht útstjoerd troch Uranus. Se rjochte har op it ynfraread ljocht útstjoerd troch in opladen dieltsje neamd H3+, dat helpt de temperatuer en atmosfearyske tichtens fan it dieltsje te mjitten.

De ûndersikers fûnen dat de tichtens fan H3+ yn 'e sfear fan Uranus tanommen mei in skriklike 88 prosint, nettsjinsteande minimale feroarings yn temperatuer. Se skriuwe dit oan aurorale aktiviteit dy't fersterke ionisaasje genereart. Dizze befiningen jouwe krúsjaal bewiis foar de teory dat enerzjyk aurorae in wichtige rol spylje by it ferwaarmjen fan gasgigantyske planeten lykas Uranus, wêrtroch waarmte fan 'e aurora nei de magnetyske evener driuwt.

Fierders hawwe de ûngewoane magnetyske fjilden fan Uranus en syn izige tsjinhinger Neptunus wittenskippers lang fernuvere. De magnetyske poalen fan dizze planeten binne frjemd ferkeard ôfstimd mei har rotearjende spinassen. Sûnt auroraaktiviteit is nau bûn oan it magnetysk fjild fan in planeet, is it team fan betinken dat it bestudearjen fan Uranus syn aurora kin helpe om it mystearje efter de ferkearde magnetyske fjilden te ûntdekken.

Nijsgjirrich is dat dit ûndersyk ek ljocht koe smite oer enigmatyske prosessen dy't op ierde foarkomme, lykas geomagnetyske omkearing, wêr't de noard- en súdpoalen fan 'e planeet effektyf fan plak wikselje. De ynfloed fan dizze ferskynsels begripe is krúsjaal foar systemen dy't ôfhinklik binne fan it magnetyske fjild fan 'e ierde, ynklusyf satelliten, kommunikaasje en navigaasje.

De baanbrekkende stúdzje, ûnder lieding fan Emma Thomas, in PhD-studint oan 'e Universiteit fan Leicester School of Physics and Astronomy, wreidet ús begryp út fan' e fiere izige reuzen yn ús sinnestelsel. Troch de mystearjes fan Uranus syn aurora te ûntrafeljen en de geheimen fan syn magnetysk fjild te ûntrafelen, hoopje wittenskippers weardefolle ynsjoch te krijen yn oare eksoplaneten mei ferlykbere skaaimerken, wat mooglik har geskiktheid foar it stypjen fan it libben iepenbiere.

Faak Stelde Fragen

F: Wat is in aurora?



A: In aurora is in natuerlik ferskynsel feroarsake troch de ynteraksje tusken sinnewynen en opladen dieltsjes yn 'e sfear fan in planeet, wat resulteart yn de útstjit fan ljocht.

F: Wat feroarsaket it Noard- en Súdlik ljocht op ierde?



A: It Noarder- en Súdlik ljocht wurde feroarsake troch sinnewynen dy't botsing mei opladen dieltsjes yn 'e sfear fan' e ierde, benammen tichtby de poalen fan 'e planeet.

F: Wêrom binne aurorae op Uranus ûnsichtber foar it minsklik each?



A: Aurorae op Uranus emit ljocht yn golflingten bûten it sichtbere spektrum, lykas ynfraread. Sûnt it minsklik each kin allinnich waarnimme sichtber ljocht, dizze aurorae bliuwe ûnsichtber.

F: Hoe waard de ynfraread aurora op Uranus ûntdutsen?



A: Wittenskippers brûkten de Keck II-teleskoop yn Hawaï om spesifike golflingten te observearjen en te analysearjen fan ynfraread ljocht útstjoerd troch de planeet Uranus, rjochte op it ljocht útstjoerd troch in opladen dieltsje bekend as H3+.

F: Hoe koe it bestudearjen fan Uranus syn aurora helpe om it magnetyske fjild fan 'e ierde te begripen?



A: Uranus syn misaligned magnetysk fjild jout in kâns foar wittenskippers om te bestudearjen de effekten fan aurorale aktiviteit en magnetyske fjilden. Dit ûndersyk kin ynsjoch biede yn prosessen lykas geomagnetyske omkearing, dy't ynfloed kinne op it magnetyske fjild fan 'e ierde en systemen dy't derop ôfhinklik binne.