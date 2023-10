Nije ûntdekking ûntbleatet de enigmatyske ynfrareadaurora fan Uranus

Astronomen hawwe koartlyn in baanbrekkende ûntdekking makke oangeande de enigmatyske ljochtshows fan Uranus. Foar it earst hawwe se de ynfraread aurora fan 'e iisgigant mei súkses waarnommen, en ljocht skine op har boeiende geheimen. Oars as it Noarderljocht fan 'e ierde, lit Uranus in unyk ferskynsel sjen yn syn sfear.

Krekt as op ierde wurde de auroras fan Uranus oanstutsen as opladen dieltsjes fan 'e sinnewyn ynteraksje mei it magnetysk fjild fan 'e planeet, en liede se nei de magnetyske poalen. D'r is lykwols in dúdlik ferskil. Wylst de auroras fan 'e ierde libbene kleuren produsearje troch botsingen mei soerstof- en stikstofatomen, hat Uranus in spektakel fan in oare soart.

Uranus, as in gasgigant, bestiet benammen út wetterstof en helium yn syn atmosfear. Dizze atmosfearyske gassen besteane by folle kâldere temperatueren yn ferliking mei ús thúsplaneet. As gefolch, de aurorale gloed útstjoerd troch Uranus is foaral yn ultraviolet en ynfraread golflingten, it meitsjen fan in fisueel opfallend kontrast.

De ûntdekking fan 'e ynfraread aurora fan Uranus is in lange tiid kommen. De ultraviolet aurora waard foar it earst waarnomd tidens NASA's Voyager 2-fleantúch yn 1986, mar it hat hast fjouwer desennia duorre om syn ynfraread tsjinhinger te ûntdekken. Dit nij iepenbiere aspekt jout in earder net sjoen blik yn dizze fiere wrâld.

De resinte prestaasje waard mooglik makke troch in team fan astronomen, ûnder lieding fan ôfstudearre studint Emma Thomas fan 'e Universiteit fan Leicester yn Ingelân. Se dûkten yn argivearre gegevens sammele yn 2006 mei de Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). Troch har analyze identifisearren se emisjelinen dy't ûntstien binne út it H3+ molekule, in unyk trihydrogen-kation dat in wichtige rol spilet by it generearjen fan de waarnommen Uranus-emisje.

Dizze wichtige fynst biedt in seldsume kâns om it noardlike ljocht fan Uranus en har gefolgen te begripen. It ropt ek yntrigearjende fragen op oer de hegere as ferwachte temperatuer fan 'e planeet. Emma Thomas tinkt oer ien mooglike ferklearring - dat de intense aurora produsearret en driuwt waarmte fan 'e aurora nei de magnetyske evener.

De ferkenning fan Uranus bliuwt astronomen en wittenskippers boeije as se stribje om de mystearjes fan dizze fiere en fassinearjende wrâld te ûntdekken.

