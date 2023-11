De geheimen fan iere selsbewustwêzen by poppen ûntsluten

In baanbrekkende stúdzje hat útwiisd dat sels de jongste fan pjutten, sa jong as fjouwer moanne âld, tekens hawwe fan selsbewustwêzen. Dizze ûntdekking hat in nij begryp fan iere kognitive ûntwikkeling opsmiten en hat djippe gefolgen foar ús begryp fan minsklik bewustwêzen.

Yn dizze stúdzje observearre en analysearre ûndersikers it gedrach fan pjutten tidens in searje soarchfâldich ûntwurpen eksperiminten. Troch in unike kombinaasje fan fisuele oanwizings en spegelrefleksjes te brûken, koene se beoardielje oft poppen harsels as aparte yndividuen erkenne koenen.

De resultaten wiene ferrassend. Pjutten sa jong as fjouwer moanne waarden fûn dúdlike oanwizings fan selsbewustwêzen te sjen. Se lieten gedrach sjen lykas it oanreitsjen en ferkenne fan har eigen lichems, en ek meidwaan oan selsrjochte bewegingen by it observearjen fan har spegeljende refleksjes. Dit suggerearret in bewust begryp fan harsels as ûnderskieden fan har omjouwing.

Yn tsjinstelling ta eardere oertsjûgingen dat selsbewustwêzen folle letter yn 'e bernetiid ûntwikkelet, daagt dizze stúdzje ús foaroardielen oer iere kognitive kapasiteiten út. It ymplisearret dat de stifting fan selsbewustwêzen folle earder oanwêzich is as earder tocht, en leit de basis foar in mannichte fan komplekse kognitive prosessen dy't troch it libben fan in bern trochgean te ûntwikkeljen.

FAQ:

F: Wat is selsbewustwêzen?

A: Selsbewustwêzen is de mooglikheid om jinsels te erkennen as in yndividu apart fan oaren, faak begelaat troch it begryp fan jins tinzen, leauwen en emoasjes.

F: Hoe waard de stúdzje útfierd?

A: De stúdzje befette observearjen en analysearjen fan it gedrach fan pjutten mei fisuele oanwizings en spegelrefleksjes om har fermogen te beoardieljen om harsels te erkennen.

F: Wat wiene de befinings fan 'e stúdzje?

A: De stúdzje die bliken dat pjutten sa jong as fjouwer moanne âld tekens fan selsbewustwêzen sjen litte, wat eardere oertsjûgingen útdaagje dat selsbewustwêzen folle letter yn 'e bernetiid ûntwikkelet.

F: Wêrom is dizze stúdzje wichtich?

A: Dizze stúdzje jout in frisse perspektyf op iere kognitive ûntwikkeling, ûntbleatet de oanwêzigens fan selsbewustwêzen op in folle jongere leeftyd dan earder erkend.