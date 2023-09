Yndia hat in lange-steande skiednis fan sinne ûndersyk, dating werom nei de lette 19e ieu. De ynspanningen foar sinneûndersyk fan it lân waarden inisjearre troch HF Blanford, de earste direkteur-generaal fan 'e Yndia-meteorologyske ôfdieling, dy't yn 1881 de needsaak foarstelde foar krekte rekords fan 'e ferwaarmingskrêft fan 'e sinne en har effekten op it ierdoerflak. Ruchi Ram Sahni, in pionier fan wittenskiplike popularisearring yn Punjab, kaam yn 1885 by Blanford's team as de twadde assistint meteorologyske ferslachjouwer.

It Kodaikanal Solar Observatory (KSO) waard oprjochte yn 1899 en waard in wichtige hub foar sinneastronomy. Yn 1909 makke de Britske astronoom J Evershed in baanbrekkende ûntdekking by de KSO, dy't bekend waard as it "Evershed-effekt". De KSO spile ek in rol yn 'e ûntdekking fan it ferneamde "Raman-effekt" yn 1928, mei't KS Krishnan ien fan 'e mei-auteurs fan it ûndersykspapier wie.

Yn ferfolch op Yndia syn sinne ûndersyk neilittenskip, it Yndiaanske Ynstitút foar Astrophysics (IIA) waard oprjochte yn Bengaluru yn 1971. It absorbearre de observatoria by Kodaikanal en Kavalur en hat sûnt in wichtige bydrage levere oan sinne ûndersyk. De IIA hat de Visible Line Emission Coronagraph ûntwikkele, in wichtige komponint fan 'e kommende Yndiaanske observatoriummissy, Aditya-L1.

Aditya-L1 is ynsteld om syn bestimming begjin takom jier te berikken, wêr't it de fotosfear, chromosfear en bûtenste lagen fan 'e sinne sil observearje. It primêre doel dêrfan is lykwols romtewaar te studearjen en de ûnfoarspelbere spikes yn it magnetysk fjild te kontrolearjen dy't feroarsake wurde troch koronale massa-ejections fan 'e sinne. Dizze koronale massa-útstjit kin in bedriging foarmje foar technology-ôfhinklike beskaving troch skealike satelliten en elektryske netten.

De timing fan 'e missy fan Aditya-L1 komt yn oerienstimming mei de ferwachte peak fan' e sinnespotaktiviteitssyklus yn 2026. Oare organisaasjes, lykas NASA en de Britske regearing, hawwe ek romtewaar kontrolearre om har potensjele risiko's te ferminderjen.

Yndiaanske eksperiminten mei kosmyske rays hawwe ek wichtige bydragen levere oan romteûndersyk. It GRAPES-3-eksperimint, in gearwurking tusken Yndia en Japan, ûntduts in "transiente ferswakking fan it magnetyske skyld fan 'e ierde" dy't korrelearre mei in sinnestoarm yn 2015. Dit ûndersyk, publisearre yn Physical Review Letters, toande it belang fan krekte stoarmoankomsttiid oan foarsizzing om ekonomyske ferliezen te minimalisearjen tidens in wrâldwide shutdown.

De rike tradysje fan sinneûndersyk yn Yndia, kombinearre mei syn groeiende ekspertize yn romtewaarmonitoring, markeart de ynset fan it lân om wittenskiplike kennis te befoarderjen en te beskermjen tsjin potinsjele gefaren ferbûn mei sinneaktiviteit.

Boarnen: Arun Kumar Grover