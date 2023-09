Yndia's Moon Rover detektearret mooglike moannebeving

De moanne missy fan Yndia, Chandrayaan-3, hat mooglik bewiis ûntdutsen fan in "moannebeving" op it oerflak fan 'e moanne. It Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA), ferbûn oan 'e Vikram-lander, ûntdekte seismyske aktiviteit op 26 augustus, en markearde de earste mooglike moannebeving sûnt de 1970's. Dizze ûntdekking, tegearre mei de bewegingen fan 'e Pragyaanske rover fan Yndia, koe weardefolle ynsjoch leverje yn' e geologyske gearstalling fan 'e moanne.

De moannebeving waard ûntdutsen koart nei't de Vikram-lander op 23 augustus de súdpoal fan 'e moanne oanrekke. De Indian Space Research Organisation (ISRO) sei dat it evenemint natuerlik liket te wêzen en op it stuit ûndersocht wurdt. De Apollo moanne misjes yn 'e jierren 1960 en 1970 wiene de earste om seismyske aktiviteit op' e moanne te ûntdekken, wêrtroch't syn komplekse geologyske struktuer iepenbiere.

Resinte foarútgong yn analyse-ark en kompjûtermodellen hawwe wittenskippers tastien in better begryp te krijen fan it ynterieur fan 'e moanne. Stúdzjes hawwe oantoand dat de moanne wierskynlik in izeren kearn hat omjûn troch in dichte, fêste izeren bal. Dêrnjonken kinne blêden fan 'e smelte mantel fan' e moanne skieden wurde fan 'e rest, wat resulteart yn bevingen as se nei it oerflak komme.

It magnetysk fjild fan 'e moanne ferskilt signifikant fan dat fan 'e ierde. Wylst de ierde in sterk magnetysk fjild hat, is it ynterieur fan 'e moanne meast beferzen en mist in robúst magnetysk fjild. Felsen dy't lykwols ophelle binne tidens NASA's Apollo-misjes suggerearje dat de moanne yn it ferline in krêftich geomagnetysk fjild hie.

Chandrayaan-3 hat as doel om ljocht te smiten op dizze mystearjes troch troch te gean mei syn ferkenning fan it oerflak fan 'e moanne. Sawol de lander as de rover binne op it stuit yn 'e sliepmodus, mar sille operaasjes ferfetsje as de moanne op 22 septimber deiljocht komt. Mei har sinne-oandreaune mooglikheden binne dizze ynstruminten goed gepositioneerd om de geheimen fan 'e ynterne struktuer fan' e moanne te ûntdekken en weardefolle ynsjoch te jaan yn har skiednis.

boarnen:

- Indian Space Research Organisation (ISRO)

- NASA