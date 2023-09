Yndia's Aditya-L1 missy sammelje gegevens oer sinne dieltsjes om de ierde

De Aditya-L1-missy fan Yndia is begon mei it sammeljen fan gegevens oer it gedrach fan dieltsjes dy't de ierde omhinne. De missy, dy't op 2 septimber lansearre is, hat as doel sinneaktiviteiten te studearjen om romtewaar en har ynfloed op ierde better te begripen.

It ynstrumint fan 'e romtesonde Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) waard op 10 septimber aktivearre, wylst it romteskip sawat 31,068 kilometer fan 'e ierde ôf wie. STEPS bestiet út seis sensoren dy't supertermyske en enerzjike ioanen en elektroanen mjitte yn ferskate rjochtingen mei help fan partikelspektrometers mei lege en hege enerzjy.

Aditya-L1 is rjochting it Earth-Sun Lagrange Point 1, leit sa'n 1 miljoen milen fuort. It romteskip sil trochgean mei it observearjen fan dieltsjes om ús planeet hinne fan dizze fiere orbitale baarch. De sammele gegevens sille wittenskippers helpe om de oarsprong, fersnelling en anisotropy te ûndersykjen (fariaasjes yn yntensiteit en skaaimerken ôfhinklik fan rjochting) fan sinnewyn- en romtewaarferskynsels.

De missy hat in totaal fan sân wittenskiplike ynstruminten oan board. Fjouwer fan dizze ynstruminten sille rjochte wêze op it direkt observearjen fan de sinne, wylst de oerbleaune trije dieltsjes op Lagrange Point 1 mjitte om de effekten fan sinnedynamyk yn it interplanetêre medium te studearjen.

Yndia's foarige moanne missy, Chandrayaan-3, lâne mei súkses op it oerflak fan 'e moanne op augustus 23. Wylst de missy op it stuit yn sliepmodus is om de moannenacht te oerlibjen, is de Yndiaanske romteûndersyksorganisaasje (ISRO) fan plan om de lander en rover wekker te meitsjen as de sinne komt op op it krateroerflak fan 'e moanne.

Mei de Aditya-L1-missy en har fokus op it bestudearjen fan 'e sinne, stribbet Yndia har begryp fan romtewaar te ferbetterjen en by te dragen oan 'e kennis fan 'e bredere wittenskiplike mienskip fan ús gasthear.

boarnen:

- Indian Space Research Organisation (ISRO)

- Gizmodo