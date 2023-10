It Hanle Dark Sky Reserve: in haven foar amateurastronomen

It Hanle-doarp, leit yn it Changthang Wildlife Sanctuary, is ferneamd om syn ûnreplike tsjustere loften en droege waarsomstannichheden, wêrtroch it in ideale lokaasje is foar astronomysk ûndersyk. Thús fan it Indian Astronomical Observatory en de op ien nei heechste optyske teleskoop fan 'e wrâld, Hanle is koartlyn oanwiisd as it Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) troch it Uny-gebiet fan Ladakh.

De HDSR hat as doel it gebiet te beskermjen fan troch de minske makke ljochtfersmoarging en har opmerklike tsjuster te behâlden foar astronomyske waarnimmings. It befoarderet ek toerisme, en biedt besikers de kâns om de skientme fan 'e nachtlike himel te belibjen. Amateurastronomen binne lang nei Hanle oanlutsen fanwegen syn útsûnderlik tsjustere loften, wêrtroch't se swakke himelske objekten kinne observearje en detaillearre foto's meitsje kinne.

Ien fan 'e hichtepunten fan' e stjerfeest dy't yn Hanle hâlden waard, wie de kâns om seldsume astronomyske ferskynsels te sjen, lykas de "falske dawn" en it "zodiacal ljocht." De falske dawn ferwiist nei in gloed foar sinne-opkomst dy't allinnich kin wurde waarnommen fan de tsjusterste lokaasjes, wylst de zodiacal ljocht is it swakke sinneljocht ferspraat troch stof yn it fleantúch fan it sinnestelsel.

Dielnimmers út ferskate plakken yn Yndia, ynklusyf Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, en Mumbai, lykas pleatslike doarpsbewenners en toeristen, sammele by Hanle om diel te wêzen fan 'e stjerpartij. It barren luts sawol amateurastronomen as fisuele waarnimmers oan dy't de obskure swakke stjerrestelsels sichtber wiene yn 'e Bortle-1 (tsjusterste) himel fan 'e HDSR.

Yn in poging om de pleatslike mienskip te belûken en astro-toerisme te befoarderjen, hat it Indian Institute of Astrophysics (IIA) lytse teleskopen levere oan selektearre doarpsbewenners en se oplaat as "astronomy-ambassadeurs." Dit inisjatyf helpt net allinich by de sosjaal-ekonomyske ûntwikkeling fan it gebiet, mar soarget der ek foar dat toeristen betûfte begelieding en ynformaasje krije oer de nachtlike himel.

As wy nei de takomst sjogge, binne de organisatoaren fan plan om de HDSR Star Party in jierliks ​​​​evenemint te meitsjen, yn 'e hoop om astronomy-entûsjasters út Yndia en bûtenlân te lûken. Mei de oanhâldende stipe fan 'e pleatslike mienskippen en de outreach-ynspanningen fan' e IIA, sille de loften fan Hanle in koestere bestimming bliuwe foar stargazers en astronomen.

