Yndia's Chandrayaan-3 Moon Lander en Rover Spotted troch Fellow Lunar Probe

De Chandrayaan-3-missy fan Yndia, dy't op 23 augustus 2022 mei súkses op 'e moanne lâne, is fêstlein yn nije bylden makke troch in oar Yndiaansk romteskip, Chandrayaan-2, dat sûnt 2019 yn 'e moannebaan is. Space Research Organisation (ISRO), lit de lander sjen op it moanneflak.

Hoewol't de Chandrayaan-3-lander op it stuit ynaktyf is troch it tsjuster oan 'e tichte kant fan' e moanne, wurdt ferwachte dat it út 'e hibernaasje komt en syn aktiviteiten opnij sil as it sinneljocht opnij ferskynt. Amtners fan ISRO hawwe befêstige dat de lander en har rover, Pragyan, al har haaddoelen hawwe berikt, ynklusyf de suksesfolle ynset fan 'e rover en it opnimmen fan foto's fan it omlizzende gebiet.

Dit is net de earste kear dat de Yndiaanske moanne missy is waarnommen út de romte. NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter, dy't hege-definysje-ôfbyldings fan 'e moanne makket, hat earder dizze moanne ek de Chandrayaan-3-missy fêstlein.

Yndia is no it fjirde lân dat mei súkses op 'e moanne lâne is, nei de Sovjet-Uny, de Feriene Steaten en Sina. Dochs binne mear moanne misjes pland foar de takomst. NASA hat fia har Artemis-programma ferskate robotyske misjes finansierd mei it doel om in permaninte minsklike oanwêzigens op en om 'e moanne te fêstigjen troch de lette 2020's.

Ien fan 'e haaddoelen fan dizze misjes is it bestudearjen fan de iisôfsettings dy't op 'e súdpoal fan 'e moanne lizze. NASA is fan doel dit moanneiis te brûken om har astronauten en masines te stypjen troch bases yn it gebiet op te setten. Oare lannen, ynklusyf Yndia, rjochtsje ek op de súdpoal fan 'e moanne foar fierdere ferkenning.

Wylst d'r resinte mislearre besykjen fan Ruslân, Israel en Japan west hawwe om op 'e moanne te lânjen, fertsjintwurdiget de Chandrayaan-3-missy de suksesfolle yngong fan Yndia yn it moanneferkenningsfjild.

