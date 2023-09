Nij opspoard: Yndia's Chandrayaan-3 Lander en Rover op 'e moanne

De Chandrayaan-3-missy fan Yndia, dy't op 23 augustus mei súkses lâne op 'e moanne, is fêstlein yn nije bylden makke troch in oare moannesonde. De Indian Space Research Organisation (ISRO) hat radarbylden frijjûn fan har Chandrayaan-2 moanne missy, dy't yn 2019 yn 'e moannebaan oankaam.

Hoewol't de Chandrayaan-3-lander op it stuit ynaktyf is, is der in mooglikheid dat it wekker wurdt as it sinneljocht weromkomt, fanwegen it tsjuster fan twa wiken oan 'e tichtby kant fan 'e moanne dêr't er lâne. ISRO-amtners hawwe lykwols befêstige dat de lander en har lytse rover, Pragyan neamd, al har haaddoelen hawwe berikt. Pragyan mei súkses ynset fan syn lander, Vikram, en ferovere bylden fan syn omjouwing.

Dit is net de earste kear dat de Yndiaanske moanne missy is waarnommen út de romte. NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter hat al bylden fan hege definysje fan 'e histoaryske missy fêstlein. Yndia is it fjirde lân wurden, nei de Sovjet-Uny, de Feriene Steaten en Sina, om mei súkses op 'e moanne te lânjen.

Njonken de missy fan Yndia rjochtsje tal fan oare folken ek op de súdpoal fan 'e moanne om de iisreserves yn dat gebiet te ferkennen. NASA is fan plan om ien of mear bases yn 'e regio te fêstigjen om moanneiis te brûken om astronauten en masines te stypjen as ûnderdiel fan har Artemis-programma, dat as doel hat in permaninte minsklike oanwêzigens op en om 'e moanne te fêstigjen troch de lette 2020's.

Wylst Yndia suksesfol wie mei syn moanne missy, hawwe oare lannen en partikuliere bedriuwen ek besocht om op 'e moanne te lânjen yn' e lêste tiid. De Luna-25-sonde fan Ruslân ferûngelokke by syn lâningspoging ferline moanne, en it Japanske romte-agintskip JAXA lansearre har moannelander, SLIM, dy't de kommende moannen in touchdown sil besykje.

Yn 't algemien hat de Chandrayaan-3-missy fan Yndia wichtige mylpealen berikt yn' e moanneferkenning, en de bylden makke troch oare moannesondes litte it sukses fan it lân sjen by it berikken fan nije grinzen yn 'e romte.

