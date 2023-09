Indian Space Agency besiket Chandrayaan-3 Lander en Rover wekker te meitsjen

Yngenieurs by de Indian Space Research Organisation (ISRO) hawwe besocht om de Chandrayaan-3 moannelander en rover wekker te meitsjen nei in moannenacht fan twa wiken. De ISRO kundige freed oan dat se besocht hawwe om kommunikaasje te meitsjen mei de Vikram-lander en Pragyaanske rover om har wekkerstatus te bepalen. Har besykjen op moandei hawwe lykwols noch gjin reaksje opsmiten.

Chandrayaan-3 lâne mei súkses tichtby de moanne súdpoal op 23 augustus, wêrtroch Yndia it fjirde lân is om in moannelâning te berikken nei de Feriene Steaten, Ruslân en Sina. Nei de lâning ûndersocht Pragyaanske rover de lâningssite en stjoerde bylden werom nei de ierde, wylst Vikram wittenskiplike eksperiminten die, ynklusyf it mjitten fan de temperatuer fan 'e boppeste laach fan' e moanneregolith en it analysearjen fan 'e gemyske gearstalling fan it moannestof. De oanwêzigens fan swevel yn it moannestof koe ynsjoch jaan yn ferline fulkanyske aktiviteit.

De Pragyaanske rover waard op 2 septimber yn sliepmodus set, en de Vikram-lander folge twa dagen letter. Hoewol de missy syn primêre doelen foltôge hie, is de ISRO hoopfol dat de lander en rover de moannenacht oerlibbe hawwe.

Chandrayaan-3 is de twadde poging fan Yndia om op 'e moanne te lânjen. De foarige missy, Chandrayaan-2, belibbe in crash yn 2019 fanwegen in softwarefout. De Chandrayaan-2-orbiter is lykwols noch operasjoneel en bliuwt de moanne fan 'e moannebaan bestudearje.

Ynspanningen om kontakt te meitsjen mei de Vikram-lander en de Pragyan-rover sille trochgean, mar de kânsen op sukses wurde mei elke oere ôfnimme. De ISRO bliuwt fêststeld om de mystearjes fan 'e moanne súdpoal te ferkennen en te ûntsluten.

boarnen:

Space.com