Yndia's Aditya-L1 Spacecraft dielt earste foto's

Yndia's romte-agintskip, de Indian Space Research Organisation (Isro), hat de earste foto's ea frijlitten fan har sinneobservaasjemissy. De bylden binne makke troch in kamera monteard op it Aditya-L1 romteskip, dat op it stuit ûnderweis is nei de sinne. Isro dielde de boeiende foto's op sosjale media, en liet ús planeet Ierde en de moanne sjen yn ien frame.

De Aditya-L1 romtesonde, neamd nei it Hindi wurd foar de sinne, is de earste romte-basearre sinnesonde fan Yndia. Dizze earste ôfbyldings jouwe in blik yn wat de satellyt yn steat is om te fangen. Ien foto ferbyldet de ierde, dy't grut liket tsjin 'e eftergrûn fan' e romte, wylst de moanne in mar in flekke yn 'e fierte is. De twadde ôfbylding is in "selfie" fan it Aditya-L1 romteskip sels, mei twa fan syn sân wittenskiplike ynstruminten.

Lansearre op 2 septimber, is de Aditya-L1 op it stuit op in 932,000-mile reis fan 'e ierde, en makket sa'n 1% fan 'e Ierde-Sinne-ôfstân út. It is rjochting Lagrange-punt 1 (L1), dat is it swiete plak tusken de gravitaasjekrêften fan 'e sinne en de ierde, wêrtroch it romteskip kin sweve. Sadree't Aditya-L1 dit L1-punt berikt, sil it by steat wêze om de sinne te draaien yn itselde tempo as de ierde, wêrtroch minimale brânstof nedich is foar wurking.

Fanút dizze strategyske posysje sil it romteskip wiidweidich ûndersyk dwaan om wittenskippers te helpen by it bestudearjen fan sinneaktiviteit, lykas sinneflaters en koronale massa-útstjit. Dizze eveneminten kinne prachtige auroras op ierde feroarsaakje, wylst se risiko's foar krityske ynfrastruktuer lykas satelliten posearje. Aditya-L1 sil ek ûndersykje it "coronal ferwaarming probleem" - de mysterieuze super-hitte bûtenste sfear fan 'e sinne, dy't berikt temperatueren fan maksimaal 2 miljoen graden Fahrenheit.

As suksesfol, sil Yndia meidwaan oan in eksklusive groep folken dy't de sinne aktyf studearje. De Aditya-L1-missy sil ús begryp fan sinne-ferskynsels fierder fersterkje en bydrage oan oanhâldende wittenskiplike stúdzjes. Dizze earste foto's tsjinje as in prikkeljende foarbyld fan 'e ûnskatbere wearde gegevens dy't it romteskip sil sammelje as it syn reis trochgiet om de geheimen fan ús tichtste stjer te ûntsluten.

boarnen: Isro, BBC, European Space Agency