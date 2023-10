Yndia hat koartlyn in mylpeal berikt yn romteferkenning troch Chandrayaan-3 mei súkses te lânjen op 'e súdpoal fan' e moanne, wêrtroch it it fjirde lân is om sa'n prestaasje te realisearjen. Bouwe op dit súkses, de Indian Space Research Organisation (ISRO) hat al har sicht op nije misjes, ynklusyf de sinne missy Aditya-L1 en de Gaganyaan minsklike romteflecht missy.

De Aditya-L1-missy is pland om har bestimming, de sinne, heal jannewaris takom jier te berikken. Underwilens is de Gaganyaan-missy ISRO's earste minsklike romteflechtmissy, mei it doel om in bemanning fan trije astronauten yn in legere ierdebaan te lansearjen. In budzjet fan Rs 10,000 crore is tawiisd foar dit ambisjeuze projekt.

Yndia is ek fan plan om yn 2035 in eigen romtestasjon te meitsjen, it Bharatiya Antariksha-stasjon neamd. Derneist is ISRO fan doel om minsken nei de moanne te stjoeren troch 2040, wat ien fan Yndia's meast ambisjeuze romteprojekten oant no ta markearret.

As ûnderdiel fan it Gaganyaan-projekt hat ISRO koartlyn Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) útfierd, de earste yn in searje ûnbemanne tests. Dizze test wie as doel om de subsystemen foar auto's en it Crew Escape System te evaluearjen, lykas ek de skaaimerken en decelerationsystemen fan 'e Crew Module op hegere hichte. ISRO is fan plan om noch trije ûnbemanne missys foar testauto's út te fieren foardat se minsklike romteflecht útfiere.

Fierder, nei Yndia's suksesfolle Mars Orbiter Mission yn 2014, is ISRO fan plan in werombesyk oan 'e reade planeet mei Mangalyaan-2. Hoewol't offisjele details fan 'e missy noch moatte wurde oankundige, wurdt ferwachte dat se fjouwer ladingen drage dy't ferskate testen op Mars sille útfiere.

De romte-ambysjes fan Yndia wreidzje fierder as Mars, om't ISRO fan plan is om yn 'e takomst in orbiter nei Venus te stjoeren. Fenus wurdt faak oantsjutten as de ierde syn twilling fanwege oerienkomsten yn grutte en massa, mar de twa planeten hawwe drastyske ferskillen yn atmosfear en oerflak omstannichheden. Foarriedige rapporten suggerearje dat de Venus Orbiter Mission, neamd Shukrayaan-1, kin wurde útrist mei fiif ynstruminten.

De resinte prestaasjes en takomstplannen fan Yndia yn romteferkenning demonstrearje har ynset om in lieder te wurden op it fjild. Mei ambisjeuze projekten oan 'e hoarizon, is Yndia ree om wichtige bydragen te leverjen oan ús begryp fan it universum.

Definysjes:

- Chandrayaan-3: Yndia syn moanne missy dy't mei súkses lâne op 'e moanne.

- Aditya-L1: Yndia's sinne missy pland om de sinne te berikken yn jannewaris 2021.

- Gaganyaan: Yndia's minsklike romteflechtmissy rjochte op it lansearjen fan trije astronauten yn in legere ierdebaan.

- Bharatiya Antariksha Station: it plande romtestasjon fan Yndia.

- Mangalyaan-2: Yndia's twadde Mars Orbiter-missy.

- Shukrayaan-1: Yndia's missy nei Venus.

