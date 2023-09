Mugger-krokodillen yn Yndia toane ûngewoane gedrach, stúdzje fynt

Wittenskippers yn Yndia hawwe fassinearjende observaasjes makke fan muggerkrokodillen yn 'e Savitri-rivier, Maharashtra, dy't suggerearje dat dizze reptilen kognitiveer avansearre binne dan earder leaud. De stúdzje, publisearre yn 'e Journal of Threatened Taxa, registrearre ferskate gedrach útstald troch de krokodillen, ynklusyf jacht yn pakken, gebrûk fan stokken as aas om fûgels te lokjen, ynteresse sjen litte yn blommekrânsen, en sels in wylde hûn rêden fan oare hûnen.

Wylst it jachtgedrach yn it ferline anekdoatysk rapportearre wie, wurde guon fan 'e oanspraken dy't yn' e stúdzje makke binne, lykas de krokodillen dy't oanlutsen wurde troch blomkrânsen en empatysk gedrach tsjin 'e hûn toane, troch saakkundigen mei skepsis tegemoet. Duncan Leitch, in biolooch dy't spesjalisearre is yn reptilenneurofysiology, kommentearre dat hoewol krokodillen ferfine gedrach fertoane, it taskriuwen fan minsklike yntelliginsje en empasy oan har kin antropomorfyske gissingen wêze.

Dochs registrearre de stúdzje eksimplaren fan muggerkrokodillen dy't yn sirkels om groepen fisken swimmen, en makke in draaikolk dy't de fisk omkearde foar maklike konsumpsje. In oar yntrigearjend gedrach dat waarnommen wie, wie de krokodillen dy't tûken op har noas balansearje om waadfûgels te lokjen dy't tûken sammelje foar har nêst. Wylst de krokodilûndersikers fan 'e oertsjûging wiene dat de krokodillen waarden oanlutsen ta goudsbloemkrânsen yn begraffenissen, waard gjin ynteraksje of konsumpsje fan' e blommen waarnommen.

Benammen opmerklik is it ynsidint wêrby't de wylde hûn troch oare hûnen de rivier yn wurdt efterfolge. De krokodillen, yn stee fan de hûn oan te fallen, skuorden it werom nei de kust, om har feiligens te garandearjen. De auteurs ynterpretearren dizze aksje as empasy fan 'e kant fan' e krokodillen, hoewol't saakkundigen skeptysk bliuwe oer har kapasiteiten foar ynlibbingsfermogen.

Oer it algemien, wylst de stúdzje nijsgjirrige anekdoatyske fynsten leveret, soe fierder ûndersyk nedich wêze om dizze observaasjes te ferifiearjen en mear definitive konklúzjes te lûken oer it gedrach en kognitive kapasiteiten fan muggerkrokodillen.

boarnen:

- Journal of Threatened Taxa

- Live Science