Ferhege fitamine C kin kopertoxisiteit yn kiwi's ferminderje

Undersikers fan 'e Wuhan Botanical Garden fan' e Sineeske Akademy fan Wittenskippen hawwe ûntdutsen dat ferhege nivo's fan ascorbinezuur, ek wol bekend as vitamine C, kopertolerânsje kinne ferbetterje en kopertoxisiteit yn kiwi's ferminderje. Dizze fynst is wichtich om't koper-basearre dongstoffen en bestridingsmiddels faak wurde brûkt om de slimme epidemy te bestriden feroarsake troch Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) yn kiwifruitteelt. De ferhege accumulation fan koper yn kiwi is lykwols in bedriging foar fiedingsfeiligens en minsklike sûnens.

De stúdzje, publisearre yn it Journal of Hazardous Materials, beoardiele de koperynhâld fan 108 kiwi-samples fan 27 ferskillende cultivars wrâldwiid. De ûndersikers fûnen dat kiwi's mei read- of gielfleis signifikant hegere koperynhâld hiene as dy mei grienfleis. Derneist wie de koperkonsintraasje leger yn fruitfleis en kearnen yn ferliking mei fruithûd en sied.

Hege nivo's fan koper resultearren yn sichtbere skea oan kiwiplanten. Doe't de kiwiplanten lykwols mei ekstra ascorbinsûr fiede waarden, waard de skea fermindere. Fierder ûntdutsen de ûndersikers dat koperbehanneling de ynhâld fan ascorbinsûr yn kiwiblêden fergrutte en opregulearre wichtige genen belutsen by ascorbinezuurbiosynteze.

Om dizze befinings te validearjen, hawwe de ûndersikers it GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) gen yn transgene kiwifruit oerútdrukt, wat resultearre yn in signifikante ferheging fan ascorbinezuur ynhâld yn ferliking mei it wylde type. De transgene kiwi-linen mei hegere ascorbinezuur-ynhâld eksposearren fermindere kopertoxisiteit, ferbettere fotosynteze, opfang fan tefolle reaktive soerstofsoarten, en feroare ekspresje fan stress-relatearre genen.

Dit ûndersyk docht bliken dat ascorbinezuur in krúsjale rol spilet by it ferminderjen fan kopertoxisiteit yn kiwi. Troch de belutsen meganismen te begripen, kin it mooglik wêze om strategyen te ûntwikkeljen om kopertolerânsje te ferbetterjen en bettere fiedingsfeiligens te garandearjen yn kiwifruitteelt.

Boarne:

Xiaoying Liu et al., Ferhege ascorbinsäuresynthese troch oerekspresje fan AcGGP3 ferbettert kopertoxisiteit yn kiwifruit, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393