Planten fan springbollen: better let as nea

As jo ​​​​jo maitiidsbloeiende bollen noch net plante hawwe, meitsje jo gjin soargen. Better let as nea, toch? Hoewol it better west hie om se in moanne lyn te plantsjen, is der noch tiid om se yn 'e grûn te krijen en takom maitiid te genietsjen fan prachtige bloei.

Tulpen en oare maitiidsbloeiende bollen binne al in skoft te keap. Jo hawwe wierskynlik doazen fan har sjoen op planken yn túnwinkels en hardwarewinkels. Mar as jo jo noch net kocht of plante hawwe, is it no de tiid om dat te dwaan.

Nei it rispjen fan dizze bollen ôfrûne maitiid yn Nederlân binne dizze bollen opslein ûnder soarchfâldich kontrolearre temperatuer- en luchtfochtigens. It is wichtich om te notearjen dat planken yn in waarme winkel net it bêste plak binne om se te hâlden. Dêr bliuwe se lykwols net lang want de winkels meitsje ynkoarten plak foar Halloween en krystwaar.

Dus, wat moatte jo dwaan as jo noch unplantearre bollen hawwe? Plante se sa gau mooglik, sûnder fierdere fertraging. Spring bloeiende bollen moatte troch in perioade fan kâlde sliep gean om goed te ûntwikkeljen. Troch se no te planten, jouwe jo se de kâns om har woartels te fêstigjen en har ta te rieden op 'e maitiidsgroeisyklus.

Soargje derfoar dat jo in goed drainede lokaasje yn jo tún kieze. De measte bollen leaver in sinnich plak, mar guon fariëteiten kinne dielde skaad tolerearje. Dig gatten nei de juste djipte, dat is normaal trije kear de hichte fan 'e bulb, en romte se neffens de pakket ynstruksjes.

Wetter de plante bollen yngeand en foegje in laach mulch ta om se te beskermjen fan ekstreme temperatuerfluktuaasjes. Wacht dan gewoan geduldich oant de maitiid komt, en jo ynspanningen wurde beleanne mei libbene blommen en in prachtige tún.

