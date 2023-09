RNA hersteld fan útstoarne Tasmaanske tiger, stimulearje ynspanningen yn ûndersyk nei de-útstjerren

Wittenskippers hawwe RNA weromfûn fan in Tasmaanske tiger, ek wol bekend as de thylacine, dy't sûnt 1891 yn in museum yn Stockholm opslein is. Wylst DNA-ekstraksje út âlde bisten en planten earder dien is, is dit de earste kear dat RNA mei súkses is weromfûn fan in útstoarne soarte. RNA, lykas DNA, is in biomolekulêre molekule oanwêzich yn alle libbene sellen en is ferantwurdlik foar it dragen fan genetyske ynformaasje en synthesizing proteins. De mooglikheid om âlde RNA te ekstrahearjen, te foltôgjen en te analysearjen koe mooglik helpe by de rekreaasje fan útstoarne soarten en helpe by it begripen fan ferline virale pandemyen.

De Tasmaanyske tiger wie in apex predator dy't eartiids it Australyske kontinint en oanswettende eilannen rûn. De komst fan 'e minsken yn Austraalje brocht de ûndergong fan 'e soart ta, en Jeropeeske kolonisatoren yn 'e 18e iuw droegen fierder by oan har útstjerren. De stúdzje fan 'e dea fan' e Tasmaanyske tiger wurdt beskôge as ien fan 'e meast goed dokuminteare gefallen fan útstjerren troch minske.

It weromfûn RNA jout ynsjoch yn 'e biology en metabolike regeling fan' e Tasmaanyske tiger foar syn útstjerren. It begripen fan 'e genkompleminten en genaktiviteit fan útstoarne soarten is krúsjaal by it opnij oanmeitsjen fan har. Wylst de mooglikheid om útstoarne soarten wer op te wekken mei help fan gen-bewurking op libbene sibben noch skeptysk is, wurdt fierder ûndersyk nei de biology fan dizze útstoarne bisten stimulearre.

It herstel fan RNA út 'e Tasmaanyske tiger's bliuwt wittenskippers ferrast, om't RNA oer it algemien as minder stabyl beskôge wurdt as DNA en nei alle gedachten in koarte libbensduur hie. De útdroege tastân fan 'e oerbliuwsels by it Sweedske Natuerhistoarysk Museum, mei de hûd, spieren en bonken bewarre bleaun, hat wierskynlik bydroegen oan it behâld fan RNA.

Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden op it mêd fan útstjerren en smyt ljocht op de biology fan útstoarne soarten. Wylst it opnij oanmeitsjen fan in útstoarne soarte in komplekse taak bliuwt, is it begripen fan har genetyske make-up en biologyske prosessen essensjeel yn behâld ynspanningen en learen fan ferline útstjerren.

