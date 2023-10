In nij perspektyf op 'e sinne-eclipse: ynsjoch fan radio-observaasjes

Wylst de measte Kaliforniërs genoaten fan 'e parsjele sinne-fertsjustering op 14 oktober, namen ûndersikers fan it Owens Valley Radio Observatory (OVRO) in oare oanpak. Mei help fan har opwurdearre Long Wavelength Array (OVRO-LWA) hawwe se in unyk "radio-eclipse"-ôfbylding fêstlein dy't ljocht smyt op 'e korona fan' e sinne en de byhearrende ferskynsels.

Tradysjoneel wurde sinnefertsjusteringen waarnommen troch sichtber ljocht, mar OVRO-LWA metten radiogolflingten tusken 20 en 88 megahertz (MHz) om in byld fan 'e fertsjustering te meitsjen yn in oar elektromagnetysk spektrum. De resultearjende ôfbylding, dy't te sjen is yn 'e fideo hjirûnder, toant de lokaasje fan' e moanne as fertsjintwurdige troch stippele linen en de sichtbere sinne lid mei fêste linen. Opmerklik fangt de fideo ek fersteuringen feroarsake troch de ionosfear fan 'e sinne, it kreëarjen fan in rimpeleffekt fergelykber mei it besjen fan' e sinne troch in rimpeljend wetteroerflak.

De radioweagen dy't bûten de râne fan 'e sinne yn' e ôfbylding útstjitte, wurde útstjoerd troch har korona, en produsearje in opfallend "ring fan fjoer" -effekt sels bûten it paad fan 'e folsleine ringfertsjustering. Dit unike perspektyf biedt wittenskippers in kâns om de útwreide korona fan 'e sinne te studearjen mei ungewoane resolúsje by radiogolflingten.

Bin Chen, in sinne-astrofysikus en associate professor oan it New Jersey Institute of Technology (NJIT), dy't mei-liedt it ûndersyk fan OVRO-LWA nei de sinne, beklamme de betsjutting fan dizze observaasje. Troch it lid fan 'e moanne te brûken as in bewegende "mesrâne", kin de effektive hoeke resolúsje fan 'e korona fan 'e sinne sterk wurde ferbettere.

De upgrade fan OVRO-LWA, stipe troch de National Science Foundation, hat de teleskoop ynskeakele om de loft rapper te ûndersiikjen dan elke oare radioteleskoop dy't wurket op frekwinsjes ûnder 100 MHz. Dit krêftige ynstrumint makket it mooglik om kontinu tafersjoch op 'e himel, it jaan fan weardefolle ynsjoch yn ferskate astronomyske ferskynsels, ynklusyf koronale massa-ejections fan tichtby stjerren, eksoplaneet magnetisme, en it iere hielal.

Mei syn fermogen om radioôfbyldings fan 'e sinnefertsjustering te fangen, biedt OVRO-LWA in fris en weardefol perspektyf op ús neiste stjer, en iepenet nije wegen foar wittenskiplik ferkenning en begryp.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is de Long Wavelength Array (LWA)?

De Long Wavelength Array (LWA) is in radioteleskoop ûntworpen om himellichten te observearjen en te bestudearjen op lange golflingten, fariearjend fan tsientallen oant hûnderten meters. It is yn steat om radiogolven te fangen dy't útstjoerd wurde troch ferskate astronomyske boarnen, en jouwe unyk ynsjoch yn it universum.

Wat is de korona fan 'e sinne?

De korona is it bûtenste gebiet fan 'e sfear fan' e sinne dy't miljoenen kilometers de romte yn rint. It is gearstald út ekstreem waarme ionisearre gassen dy't sichtber wurde by in sinnefertsjustering as in swakke, pearlywite gloed om de tsjustere skiif fan 'e sinne hinne.

Wêrom binne radioobservaasjes fan eclipses wichtich?

Radioobservaasjes fan eclipses jouwe wittenskippers in oar perspektyf op 'e korona fan' e sinne en byhearrende ferskynsels. Troch de útstjit fan radiogolven út 'e korona te bestudearjen, kinne ûndersikers ynsjoch krije yn syn dynamyk, magnetyske fjilden en oare eigenskippen dy't net maklik te observearjen binne troch tradisjonele waarnimmings foar sichtber ljocht. Dizze unike perspektiven ferbetterje ús begryp fan 'e sinne en har ynfloed op it sinnestelsel.