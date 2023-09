Wittenskippers groeie mei súkses minsklik oargel binnen Pig

Wittenskippers hawwe in grutte mylpeal yn medysk ûndersyk berikt troch mei súkses in minsklik oargel yn in oar bist te groeien. Yn in baanbrekkende stúdzje publisearre yn it tydskrift Cell Stem Cell, ûndersikers ynfoege minsklike stamsellen yn genetysk modifisearre pig embryos. Doe't dizze embryo's waarden ymplantearre yn surrogaat-pig-memmen, ûntwikkele se binnen sawat 28 dagen minsklike nieren yn iere stadium.

Eardere besykjen om minsklike organen yn bargen te groeien wiene net slagge, wêrtroch dizze prestaasje in wichtige foarútgong op it fjild makke. De ûndersikers hoopje dat dizze technology ien dei kin helpe om it tekoart oan minsklike organen oan te pakken dy't nedich binne foar transplantaasje.

De nieren binne fitale organen dy't ferantwurdlik binne foar it filterjen fan it bloed en it fuortheljen fan ôffal en oerstallich wetter út it lichem. Se wurde gewoanwei transplantearre, mar de fraach nei nieren is fier boppe it oanbod. Bygelyks, yn 2020 wiene sawat 100,000 minsken yn 'e FS op' e wachtlist foar in niertransplantaasje, mar allinich 23,000 krigen ien.

Ien potinsjele oplossing foar it oargeltekoart is it yntegrearjen fan inducearre pluripotinte stamsellen (iPSC's), dy't kinne ûntwikkelje ta elke soart sel, yn 'e embryo's fan oare sûchdieren. Bargen binne in bysûnder kânsrike kar foar dit proses, om't har organen fergelykber binne mei minsken en har embryonale ûntwikkeling fergelykber is. Swierrichheden ûntsteane lykwols om't pigsellen yn it embryo de neiging hawwe om minsklike sellen te konkurrearjen en ferskate fiedings- en gemyske easken hawwe.

Yn dizze stúdzje hawwe de ûndersikers dizze útdagings oerwûn troch CRISPR-technology te brûken om spesifike genen út te skeakeljen dy't ferantwurdlik binne foar nierenûntwikkeling yn pigembryo's. Dit koe minsklike iPSC's de leechte yn nierenûntwikkeling folje. It team manipulearre ek de minsklike iPSC's om te passen by it ûntwikkelingsstadium fan pigsellen, en ferbettere yntegraasje.

De ûndersikers ymplantearren 1,820 fan dizze mingde embryo's yn 13 surrogaat-pig-memmen en beëinige de swierens sawat in moanne letter om de embryo's te ekstrahearjen. Fiif fan dizze embryo's befette nieren yn iere stadium besteande út 50% oant 60% minsklike sellen, dy't struktureel normaal wiene foar dit stadium fan ûntwikkeling. Wichtich wiene de minsklike sellen benammen oanwêzich yn 'e nieren en ferskynden net yn oare weefsels dy't etyske soargen koe opwekke.

Hoewol dizze technology noch in lange wei is om te brûken foar minsklike oargeltransplantaasje, iepenet it nije mooglikheden foar it bestudearjen fan minsklike oargelûntwikkeling en ûntwikkelingssykten. Neist it oanpakken fan it probleem fan ymmúnôfwizing en it ferbetterjen fan effisjinsje, is fierder ûndersyk nedich om dizze technology te befoarderjen.

Oer it algemien fertsjintwurdiget dizze baanbrekkende stúdzje in wichtige stap foarút, en biedt hope foar takomstige foarútgong yn oargeltransplantaasje en ús begryp fan minsklike oargelûntwikkeling.

boarnen:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023